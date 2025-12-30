امتحانات دانشگاهها پابرجا است
بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت علوم، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مجاز شدند کلاسهای هفته پایانی نیمسال جاری را بهصورت غیرحضوری برگزار کنند.
به گزارش تابناک، بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری در پی برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و بهمنظور رفاه حال دانشجویان و فراهمسازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مجاز شدند کلاسهای هفته پایانی نیمسال جاری را بهصورت غیرحضوری برگزار کنند.
در این اطلاعیه آمده است: کلاسهای هفته آخر از روز ۱۴ دی میتواند به شکل غیرحضوری برگزار شود. و امتحانات پایان نیمسال بهصورت حضوری و مطابق با برنامه زمانبندی اعلامشده از سوی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برگزار خواهد شد.
