بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مجاز شدند کلاس‌های هفته پایانی نیمسال جاری را به‌صورت غیرحضوری برگزار کنند.
امتحانات دانشگاه‌ها پابرجا است

به گزارش تابناک، بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری در پی برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی ‌انرژی و به‌منظور رفاه حال دانشجویان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مجاز شدند کلاس‌های هفته پایانی نیمسال جاری را به‌صورت غیرحضوری برگزار کنند.

در این اطلاعیه آمده است: کلاس‌های هفته آخر از روز ۱۴ دی می‌تواند به شکل غیرحضوری برگزار شود. و امتحانات پایان نیمسال به‌صورت حضوری و مطابق با برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برگزار خواهد شد.

وزارت علوم دانشگاه ها امتحانات تعطیلی برودت هوا یخبندان ناترازی
