صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اولتیماتوم جدی عربستان به امارات در یمن

وزارت خارجه عربستان با صدور بیانیه‌ای از امارات خواست طی ۲۴ ساعت تمام نیروهای خود را از یمن خارج و هر گونه حمایت نظامی و مالی از هر طرفی را در این کشور متوقف کند.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۳۸
| |
11217 بازدید
اولتیماتوم جدی عربستان به امارات در یمن

وزارت خارجه عربستان در بیانیه ای تاکید کرد: امارات باید فورا به درخواست رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری یمن عمل کند و تمام نیروهای خود را طی ۲۴ ساعت از این کشور خارج کند و هرگونه حمایت نظامی و مالی از هر طرف در داخل یمن را متوقف کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در این بیانیه آمده است: عربستان امیدوار است که در این چارچوب خردورزی حکمفرما شود و اصل برادری، حسن همجواری و روابط محکم میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حفظ شود و منافع کشور برادر یمن در نظر گرفته شود و کشور برادر امارات نیز گام های مطلوب در راستای حفظ روابط دوجانبه که عربستان خواستار تقویت آن است، اتخاذ کند. عربستان همچنین همکاری مشترک در راستای تقویت آسایش، شکوفایی و ثبات در کشورهای منطقه را خواستار است.

ریاض در بیانیه خود تاکید کرد، امارات با ارسال کشتی‌های حامل سلاح و خودروهای سنگین از بندر فجیره به بندر مکلا بدون اخذ مجوزهای رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف، توافقی را که ائتلاف موسوم به حمایت از دولت مشروع یمن بر اساس آن تشکیل شد، نقض کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: عربستان نسبت به اقدام کشور برادر امارات در ایجاد فشار بر نیروهای شورای انتقالی جنوبی برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی در استان های حضرموت و المهره ابراز تاسف می‌کند و آن را اقدام تهدیدآمیزی برای امنیت ملی و ثبات خود و نیز امنیت یمن و منطقه می‌داند. گام‌هایی که کشور برادر امارات اتخاذ کرد، بسیار خطرناک است و با اصولی که ائتلاف حمایت از یمن بر پایه‌های آن‌ها شکل گرفت، انسجام ندارد. این گام‌ها همچنین منجر به تحقق ثبات و امنیت در یمن نخواهد شد.

وزارت خارجه عربستان همچنین خاطرنشان کرد: در این راستا عربستان تاکید می‌کند که هرگونه تهدید و یا آسیب رساندن به امنیت ملی ما خط قرمز است و عربستان برای اتخاذ تمام اقدامات لازم برای مقابله با چنین مواردی تردید نخواهد کرد.

عربستان در بیانیه خود تاکید کرد: مساله جنوب یک مساله عادلانه است که جنبه های تاریخی و اجتماعی دارد و تنها راه‌حل آن میز مذاکره در چارچوب راه حل سیاسی فراگیر در یمن است که تمام طرف‌های یمنی از جمله شورای انتقالی جنوبی باید در آن مشارکت داشته باشند.

در روزهای گذشته، نیروهای شورای انتقالی جنوب توانستند کنترل بخش‌های گسترده‌ای از استان‌های جنوبی یمن را به دست بگیرند. این شورا هدف از عملیات نظامی خود را «اخراج تندروها و جلوگیری از عملیات قاچاق» اعلام کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای شورای انتقالی اخیراً در استان حضرموت پیشروی کرده و علاوه بر تصرف شهر سیئون، کنترل برخی میادین نفتی در مناطق بیابانی هم‌مرز با عربستان سعودی را در دست گرفته‌اند. همچنین در استان المهره، هم‌مرز با عمان، شورای انتقالی از پیوستن شماری از رهبران محلی به ائتلاف خود خبر داده است.

پیشروی شورشیان در بخش‌های وسیعی از حضرموت، که بزرگ‌ترین استان یمن به شمار می‌رود، باعث عقب‌نشینی نیروهای وابسته به عربستان شده است و این نیروها اکنون به سمت استان مأرب حرکت کرده‌اند.

این تحولات نگرانی‌ها درباره احتمال بروز درگیری‌های جدید میان شورای انتقالی جنوب و دیگر گروه‌های وابسته به عربستان را افزایش داده و هم‌زمان، گمانه‌زنی‌ها درباره تلاش این شورا برای حرکت به سوی جدایی و احیای دولت «یمن جنوبی» که پیش از وحدت در سال ۱۹۹۰ وجود داشت، پررنگ‌تر شده است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
یمن عربستان امارات بیانیه‌ اولتیماتوم حمایت نظامی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات خروج نیروهای اماراتی از یمن
تهدید عربستان علیه امارات جواب داد
همکاری اسرائیل و امارات علیه عربستان
تشدید تنش عربستان و امارات در جنوب یمن؛ دو متحد پیشین وارد جنگ می‌شوند؟
اتمام حجت نهایی یمن با امارات و عربستان
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
غرور عربستان و امارات در یمن در هم شکست
پوتین به دنبال ماهیگیری از اختلاف امارات و عربستان در یمن است
عربستان و امارات از آمریکا ناامید شده‌اند
ارتش یمن، عربستان و امارات را با سامانه‌های موشکی جدید تهدید کرد
سفر نماینده آمریکا در امور یمن به جنوب خلیج فارس
درگیری بین متحدان عربستان با امارات در یمن
قرقاش: حمله به آرامکوی عربستان به امارات هم می‌رسد
جدا شدن یکی از فرماندهان ارشد یمنی از امارات و بازگشت به صنعاء
افشای طرح آتی عربستان و امارات در یمن از زبان فعال توییتری سعودی
مجلس شورای یمن از عربستان خواست اقدامات امارات را متوقف کند
دستورکار جدی امارات متحده عربی برای تجزیه یمن!
جنگی برای آغاز تمام جنگ‌ها
اختلافات عربستان و امارات در یمن بالا گرفت
بازی خطرناک و ماجراجویانه عربستان و امارات در یمن/ عرب ـ افغان های جدیدی در راهند!
یمن در آستانه فاجعه بزرگ با حمله امارات و عربستان به بندر الحدیده/ احتمال کشته شدن بیش از 250 هزار نفر
جنگ نیابتی میان عربستان و امارات در یمن بالا می‌گیرد!
عربستان و امارات به ارتکاب جنایت جنگی متهم شدند
تأکید عربستان بر حمایت نظامی از مخالفان سوری
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005etS
tabnak.ir/005etS