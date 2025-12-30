اولتیماتوم جدی عربستان به امارات در یمن

وزارت خارجه عربستان در بیانیه ای تاکید کرد: امارات باید فورا به درخواست رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری یمن عمل کند و تمام نیروهای خود را طی ۲۴ ساعت از این کشور خارج کند و هرگونه حمایت نظامی و مالی از هر طرف در داخل یمن را متوقف کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در این بیانیه آمده است: عربستان امیدوار است که در این چارچوب خردورزی حکمفرما شود و اصل برادری، حسن همجواری و روابط محکم میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حفظ شود و منافع کشور برادر یمن در نظر گرفته شود و کشور برادر امارات نیز گام های مطلوب در راستای حفظ روابط دوجانبه که عربستان خواستار تقویت آن است، اتخاذ کند. عربستان همچنین همکاری مشترک در راستای تقویت آسایش، شکوفایی و ثبات در کشورهای منطقه را خواستار است.

ریاض در بیانیه خود تاکید کرد، امارات با ارسال کشتی‌های حامل سلاح و خودروهای سنگین از بندر فجیره به بندر مکلا بدون اخذ مجوزهای رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف، توافقی را که ائتلاف موسوم به حمایت از دولت مشروع یمن بر اساس آن تشکیل شد، نقض کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: عربستان نسبت به اقدام کشور برادر امارات در ایجاد فشار بر نیروهای شورای انتقالی جنوبی برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی در استان های حضرموت و المهره ابراز تاسف می‌کند و آن را اقدام تهدیدآمیزی برای امنیت ملی و ثبات خود و نیز امنیت یمن و منطقه می‌داند. گام‌هایی که کشور برادر امارات اتخاذ کرد، بسیار خطرناک است و با اصولی که ائتلاف حمایت از یمن بر پایه‌های آن‌ها شکل گرفت، انسجام ندارد. این گام‌ها همچنین منجر به تحقق ثبات و امنیت در یمن نخواهد شد.

وزارت خارجه عربستان همچنین خاطرنشان کرد: در این راستا عربستان تاکید می‌کند که هرگونه تهدید و یا آسیب رساندن به امنیت ملی ما خط قرمز است و عربستان برای اتخاذ تمام اقدامات لازم برای مقابله با چنین مواردی تردید نخواهد کرد.

عربستان در بیانیه خود تاکید کرد: مساله جنوب یک مساله عادلانه است که جنبه های تاریخی و اجتماعی دارد و تنها راه‌حل آن میز مذاکره در چارچوب راه حل سیاسی فراگیر در یمن است که تمام طرف‌های یمنی از جمله شورای انتقالی جنوبی باید در آن مشارکت داشته باشند.

در روزهای گذشته، نیروهای شورای انتقالی جنوب توانستند کنترل بخش‌های گسترده‌ای از استان‌های جنوبی یمن را به دست بگیرند. این شورا هدف از عملیات نظامی خود را «اخراج تندروها و جلوگیری از عملیات قاچاق» اعلام کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای شورای انتقالی اخیراً در استان حضرموت پیشروی کرده و علاوه بر تصرف شهر سیئون، کنترل برخی میادین نفتی در مناطق بیابانی هم‌مرز با عربستان سعودی را در دست گرفته‌اند. همچنین در استان المهره، هم‌مرز با عمان، شورای انتقالی از پیوستن شماری از رهبران محلی به ائتلاف خود خبر داده است.

پیشروی شورشیان در بخش‌های وسیعی از حضرموت، که بزرگ‌ترین استان یمن به شمار می‌رود، باعث عقب‌نشینی نیروهای وابسته به عربستان شده است و این نیروها اکنون به سمت استان مأرب حرکت کرده‌اند.

این تحولات نگرانی‌ها درباره احتمال بروز درگیری‌های جدید میان شورای انتقالی جنوب و دیگر گروه‌های وابسته به عربستان را افزایش داده و هم‌زمان، گمانه‌زنی‌ها درباره تلاش این شورا برای حرکت به سوی جدایی و احیای دولت «یمن جنوبی» که پیش از وحدت در سال ۱۹۹۰ وجود داشت، پررنگ‌تر شده است.