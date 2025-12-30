صفحه خبر لوگوبالا تابناک
مرگ دختر جوان در پارتی شبانه

۱۰ نفر از حاضران در مهمانی که همگی اتباع افغانستان بودند، شناسایی و به اداره پلیس تهران منتقل شدند. آنها مدعی بودند به پیشنهاد دوستشان نصیر به آن مهمانی در باغی اطراف کرج دعوت شدند. ساعاتی آنجا بودند که یکدفعه متوجه شدند آن دختر در استخر پر از آب افتاده است.
مرگ دختر جوان در پارتی شبانه
 

دختر جوانی که در یک مهمانی شبانه در یک باغ شرکت کرده بود، به طرز مشکوکی جانش را از دست داد.

به گزارش تابناک به نقل از جام جم، شامگاه روز چهارم دی‌ماه سال جاری دختری جوان به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شد که متأسفانه بررسی‌های اولیه پزشکان فوت وی را تأیید کرد. بررسی‌های اولیه پلیسی نشان داد وی در یک مهمانی شبانه در باغی حوالی کرج حضور داشته که در آنجا بدحال شده و پس از انتقال به بیمارستان فوت کرده است.

صاحب باغ شناسایی شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او مدعی شد گاهی باغش را به افراد مختلف اجاره می داده و این بار هم سرایدارش آن را در اختیار مردی تبعه افغانستان گذاشته و دختر فوت‌شده را اصلا نمی‌شناسد.

۱۰ نفر از حاضران در مهمانی که همگی اتباع افغانستان بودند، شناسایی و به اداره پلیس تهران منتقل شدند. آنها مدعی بودند به پیشنهاد دوستشان نصیر به آن مهمانی در باغی اطراف کرج دعوت شدند. ساعاتی آنجا بودند که یکدفعه متوجه شدند آن دختر در استخر پر از آب افتاده است.

همچنین نصیر، برگزارکننده مهمانی، در تحقیقات گفت: این دختر هموطنمان بود و او را می شناختم و در چند مهمانی دیده بودمش. آن شب با دوستانم تصمیم گرفتیم با اجاره باغی در کرج مهمانی بگیریم. دختر جوان هم آمد. همه مشروب خوردیم. دختر جوان نیز مشروب خورد.

دختر جوان تعادلش را از دست داد

وی ادامه داد: او سمت استخر باغ رفت و نفهمیدیم چطور تعادلش را از دست داد و در آنجا افتاد. او خودش به خاطر مستی دچار این حادثه مرگبار شد و من بلایی سرش نیاوردم.

روحانی‌زاده دادیار کشیک دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت: با توجه به مرگ مشکوک دختر جوان، برای بصیر قرار بازداشت صادر و پرونده با نبود صلاحیت رسیدگی به دادسرای کرج ارسال شد.

