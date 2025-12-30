صفحه خبر لوگوبالا تابناک
توضیحات قالیباف دربارۀ نشست غیرعلنی امروز مجلس

جلسه امروز رأس ساعت ۸:۱۵ شروع شد ما یک سنت حسنه داریم و آن اینکه دربارۀ برخی موضوعات مهم کشور خارج از جلسه رسمی گفت‌وشنود می‌شود.
توضیحات قالیباف دربارۀ نشست غیرعلنی امروز مجلس

به گزارش تابناک؛ رئیس‌ مجلس در این جلسه غیرعلنی گفت:  جلسه امروز رأس ساعت ۸:۱۵ شروع شد ما یک سنت حسنه داریم و آن اینکه دربارۀ برخی موضوعات مهم کشور خارج از جلسه رسمی گفت‌وشنود می‌شود.

اعتراض مردم باید با مسئولیت‌پذیری کامل پاسخ داده شود

وی ادامه داد: دغدغه و اعتراض مردم درباره مشکلات معیشتی باید با پاسخگویی کامل، گفت‌وگو با اصناف و اقدامات فوری برای افزایش قدرت خرید مردم همراه باشد. 

ملت ایران با آگاهی، اجازه انحراف مطالبات به آشوب را نمی‌دهد و هیچ‌کس دلسوزتر از خود مردم نسبت به امنیت و آینده کشور نیست. اتخاذ تصمیمات فوری و اصلاح رویه‌های اقتصادی برای اطمینان‌بخشی به مردم ضروری است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
17
پاسخ
مواظب باش اشتباه مجلس هفتم را تکرار نکنی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
22
پاسخ
خیلی ممنون توضیحات حویی بود استفاده کردیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
14
پاسخ
جلسه علنی یا غیر علنی دردی از مردم درمان نمیکند باتطیلی مجلس
