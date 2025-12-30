توضیحات قالیباف دربارۀ نشست غیرعلنی امروز مجلس
جلسه امروز رأس ساعت ۸:۱۵ شروع شد ما یک سنت حسنه داریم و آن اینکه دربارۀ برخی موضوعات مهم کشور خارج از جلسه رسمی گفتوشنود میشود.
به گزارش تابناک؛ رئیس مجلس در این جلسه غیرعلنی گفت: جلسه امروز رأس ساعت ۸:۱۵ شروع شد ما یک سنت حسنه داریم و آن اینکه دربارۀ برخی موضوعات مهم کشور خارج از جلسه رسمی گفتوشنود میشود.
اعتراض مردم باید با مسئولیتپذیری کامل پاسخ داده شود
وی ادامه داد: دغدغه و اعتراض مردم درباره مشکلات معیشتی باید با پاسخگویی کامل، گفتوگو با اصناف و اقدامات فوری برای افزایش قدرت خرید مردم همراه باشد.
ملت ایران با آگاهی، اجازه انحراف مطالبات به آشوب را نمیدهد و هیچکس دلسوزتر از خود مردم نسبت به امنیت و آینده کشور نیست. اتخاذ تصمیمات فوری و اصلاح رویههای اقتصادی برای اطمینانبخشی به مردم ضروری است.
