واکنش کیهان به اعتراضات برخی بازاریان
تیتر یک روزنامه کیهان: انتقاد برخی بازاریان به نوسانات ارز و سوءاستفاده عوامل داخلی دشمن
مشکل ریشه سیاسی دارد که اقتصاد و فرهنگ و اعتماد عمومی را نابود کرده .
معلوم است که از بازاریان و کسبه میترسی !
اگر کارمند و کارگر و بازنشسته بودن بازهم اینجوری حرف میزدی ؟
نوسانات بازار ارز و اما نوسان مدنظر: طی 12 ماه از 50 رسیده به 150 به اندازه 100 سال در یکسال توسط پزشکیان ارز گران شده عملا سه برابر و قصد دارن تا 300 بالا ببرن. به این میگن نوسان؟ دلار احمدی نژاد از یک شد سه . الان روزی سه تومن بالا میره اسمش نوسانه؟
