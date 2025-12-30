صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش کیهان به اعتراضات برخی بازاریان

تیتر یک روزنامه کیهان: انتقاد برخی بازاریان به نوسانات ارز و سوءاستفاده عوامل داخلی دشمن
کد خبر: ۱۳۴۸۷۶۷
| |
23553 بازدید
|
۱۹
واکنش کیهان به اعتراضات برخی بازاریان
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه کیهان اعتراضات بازاریان تجمع نوسانات ارز
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصویری از بسیجی به شهادت رسیده در کوهدشت لرستان
شهادت یکی از بسیجیان در لرستان به دست اغتشاشگران
بازاریان اصفهان: بازار جای عرض اندام معاندین نیست
وزیر اقتصاد: تصمیمات خوبی برای تثبیت بازار ارز گرفته شده
واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی به تجمعات اعتراضی
پیش‌‌بینی قیمت دلارِ فردا «چهارشنبه»
واکنش حسن یزدانی به اعتراضات چند روز اخیر
باید اعتراضات به حق مردم را شنید
واکنش جالب یک کاربر به اکانت موساد به فارسی
هشدار: سناریوی ناامنی جدید در راه است!
نه بزرگ بازاریان یزدی به فراخوان دشمن
دستگیری در تظاهرات حامیان فلسطین در لندن
پایان تجمع جمعی از کسبه پاساژ علاءالدین
راهپیمایی عظیم مردم علیه تخریبگران
ضربۀ وزارت اطلاعات به ۲۳ شبکۀ اخلالگر بازار ارز
تمسخر بهاره رهنما در روزنامه کیهان
حمله کیهان به مجید انصاری: واقعیات را تحریف نکنید
برنامه وزارت صنعت برای حل مشکل اصناف
تجمع کارگران هفت تپه مقابل دادگستری
اقدام قابل تحسین یک امام جمعه
اولین واکنش پزشکیان به اعتراضات
تجمع حامیان ترامپ در مقابل ساختمان‌های کنگره
هنیه: آمریکا به اعتراضات ملت خود درباره غزه گوش دهد
ازسرگیری اعتراضات در شهرهای مختلف عراق
حمله تند کیهان به «پرویز پرستویی»
تجمع جمعی از بازاریان و اصناف مقابل مجلس
تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت گوشی موبایل
بازاریان تهران: اغتشاشگران از مردم و کسبه نبودند
اعتراضات بازاریان تهران
تجمع‌دانشگاهیان درحمایت ازدانشجویان حامی فلسطین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۵۵
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
157
پاسخ
برخی؟؟؟
ناشناس
|
Japan
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
4
179
پاسخ
مشکل ریشه سیاسی دارد که اقتصاد و فرهنگ و اعتماد عمومی را نابود کرده .
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
11
179
پاسخ
شما به بزرگی خودتون ببخشیدشون همه که مثل شما بصیرت ندارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
179
26
پاسخ
دلار را آمریکا گران کرده و می خواهد در جامعه اختلاف ایجاد کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
6
177
پاسخ
نوسانات یعنی چی؟منظورتون بی ارزش تر شدن روزانه پول ملی مان هست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
8
180
پاسخ
حاج حسین حرف نزن .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
8
159
پاسخ
معلوم است که از بازاریان و کسبه میترسی !
اگر کارمند و کارگر و بازنشسته بودن بازهم اینجوری حرف میزدی ؟
جعفر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
8
116
پاسخ
باید حسین شریعتمداری رئيس بانک مرکزی میشد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
5
82
پاسخ
نوسانات بازار ارز و اما نوسان مدنظر: طی 12 ماه از 50 رسیده به 150 به اندازه 100 سال در یکسال توسط پزشکیان ارز گران شده عملا سه برابر و قصد دارن تا 300 بالا ببرن. به این میگن نوسان؟ دلار احمدی نژاد از یک شد سه . الان روزی سه تومن بالا میره اسمش نوسانه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
داداش اگر دلار زمان احمدی نژاد از ۱ شده ۳ یعنی سه برابر شده پس اون هم بد بوده مثل الان تنها دوران خاتمی یه مقدار ثبات داشتیم بعد اون نبات هم نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
108
پاسخ
اگه نگاهی به آمار فروش و بازدید از کیهان بکنی معنی برخی رو میفهمی!!!!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005esJ
tabnak.ir/005esJ