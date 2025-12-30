زیباترین زن جهان در سال ۲۰۲۵ معرفی شد

در این لیست ۱۰۰ نفره، رزی پارک خواننده ۲۸ ساله کره‌ای نیوزلندی گروه مشهور بلک پینک به عنوان زیباترین زن جهان انتخاب شد. در این لیست سیدنی سویینی، بازیگر نیز توانست رتبه دوم را از آن خود کند.

مجله مشهور تی‌سی‌کندلر مطابق هر ساله لیست زیباترین زنان جهان در سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد.

