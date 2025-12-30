زیباترین زن جهان در سال ۲۰۲۵ معرفی شد
در این لیست ۱۰۰ نفره، رزی پارک خواننده ۲۸ ساله کرهای نیوزلندی گروه مشهور بلک پینک به عنوان زیباترین زن جهان انتخاب شد. در این لیست سیدنی سویینی، بازیگر نیز توانست رتبه دوم را از آن خود کند.
مجله مشهور تیسیکندلر مطابق هر ساله لیست زیباترین زنان جهان در سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد.
خب خدا رو شکر راحت شدم ، الان می تونم بگم حاضر نیستم حتی زیباترین زن دنیا رو بگیرم
دنیا به چه ابتذالی داره می رسه حتی زیبایی رو به مسخره کشیدن
کاش زشت ترین زن رو هم میزاشتن تا ببینیم تفاوتش چیه
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
همینجوری راه بیفتی توی یکی از محله های تهران از این زیباتر کلی پیدا می کنی تازه این رو بدون آرایش از نزدیک باید ببینید
به نظر من هیچ زنی به زیبایی زنان با نجابت و پاک ایران آریایی نیست .
۱۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
معلومه که رزی زیباترینه،زن زیبا زیاد هست ولی قطعا رزی باید تو این لیست جایی برای خودش داشت
رزی واقعا خوشگله، البته همه ی ادم ها زیباترینن، وقتی سلیقتون شرقی نیست درست نیست هیت بدین و بد بگین بهشون
به نظر من واقعا حق داشت رزی از هر نظر عالیه هم دختر واقعا مهربون و عالی هست 😍🎀
