در این لیست ۱۰۰ نفره، رزی پارک خواننده ۲۸ ساله کره‌ای نیوزلندی گروه مشهور بلک پینک به عنوان زیباترین زن جهان انتخاب شد. در این لیست سیدنی سویینی، بازیگر نیز توانست رتبه دوم را از آن خود کند.
زیباترین زن جهان در سال ۲۰۲۵ معرفی شد

مجله مشهور تی‌سی‌کندلر مطابق هر ساله لیست زیباترین زنان جهان در سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد.

به گزارش تابناک؛ در این لیست ۱۰۰ نفره، رزی پارک خواننده ۲۸ ساله کره‌ای نیوزلندی گروه مشهور بلک پینک به عنوان زیباترین زن جهان انتخاب شد. در این لیست سیدنی سویینی،بازیگر نیز توانست رتبه دوم را از آن خود کند.

زیباترین زن سال ۲۰۲۵ انتخاب شد

زیباترین زن سال ۲۰۲۵ انتخاب شد

بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
23
29
پاسخ
خب خدا رو شکر راحت شدم ، الان می تونم بگم حاضر نیستم حتی زیباترین زن دنیا رو بگیرم

دنیا به چه ابتذالی داره می رسه حتی زیبایی رو به مسخره کشیدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
23
33
پاسخ
کاش زشت ترین زن رو هم میزاشتن تا ببینیم تفاوتش چیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
من هم به 100امتیاز میدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
27
33
پاسخ
همینجوری راه بیفتی توی یکی از محله های تهران از این زیباتر کلی پیدا می کنی تازه این رو بدون آرایش از نزدیک باید ببینید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
34
17
پاسخ
چشماش چپه که!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
32
33
پاسخ
به نظر من هیچ زنی به زیبایی زنان با نجابت و پاک ایران آریایی نیست .
پاسخ ها
میک دراپ
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
😂😂😂😂😂
بلینک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
0
پاسخ
معلومه که رزی زیباترینه،زن زیبا زیاد هست ولی قطعا رزی باید تو این لیست جایی برای خودش داشت
AMIR
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
1
پاسخ
رزی واقعا خوشگله، البته همه ی ادم ها زیباترینن، وقتی سلیقتون شرقی نیست درست نیست هیت بدین و بد بگین بهشون
Ayda
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
0
پاسخ
اگه زیبایی جرم بود ، رزی بی گناه بود😅😅🫡
Zahra
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
2
پاسخ
به نظر من واقعا حق داشت رزی از هر نظر عالیه هم دختر واقعا مهربون و عالی هست 😍🎀
زن رزي
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
2
پاسخ
قربونش برم
شناها انقدر خودتونو تو آیینه دیدین همه رو مثل خودتون میبینین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
