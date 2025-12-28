اسکله تاریخی آمریکا آتش گرفت

حریق در اسکله تاریخی «اُلد پُرت» در پورتلند آمریکا، به ساختمان‌های قدیمی و چندین قایق آسیب زد و چند آتش‌نشان را زخمی کرد؛ علت آن در دست بررسی است.

عکس آرشیوی است

به گزارش تابناک؛ مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که علت آتش‌سوزی هنوز در دست بررسی است؛ حریقی که شعله‌های آن چند رستوران‌ غذاهای دریایی در اسکله «اُلد پُرت» را نیز درگیر کرد.