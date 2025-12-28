اسکله تاریخی آمریکا آتش گرفت
حریق در اسکله تاریخی «اُلد پُرت» در پورتلند آمریکا، به ساختمانهای قدیمی و چندین قایق آسیب زد و چند آتشنشان را زخمی کرد؛ علت آن در دست بررسی است.
کد خبر: ۱۳۴۸۴۰۶| |
988 بازدید
عکس آرشیوی است
حریق در اسکله تاریخی «اُلد پُرت» در پورتلند آمریکا، ضمن آسیب زدن به ساختمانهای قدیمی و چندین قایق آسیب زد و چند آتشنشان را زخمی کرد.
به گزارش تابناک؛ مقامهای آمریکایی اعلام کردند که علت آتشسوزی هنوز در دست بررسی است؛ حریقی که شعلههای آن چند رستوران غذاهای دریایی در اسکله «اُلد پُرت» را نیز درگیر کرد.
گزارش خطا
بیمارستان گاندی آتش گرفت +فیلم/ تخلیه بیمارستان و انسداد معابر اطراف/ حریق در نمای بیمارستان رقم خورده است/ تشکیل پرونده قضایی به منظور بررسی حادثه/ هیچ یک از بیماران و پرسنل آسیب ندیدند/ آتش کامل مهار شد
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟