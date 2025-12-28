افزایش ۲۰ درصدی حقوق، ریشخند مردم است
چراغی گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم بالای ۵۰ درصد، ریشخند به سفره مردم است.
به گزارش تابناک؛ نماینده مردم دهلران در صحن علنی گفت: آقای پزشکیان و نمایندگان مجلس! آیا صدای خرد شدن استخوان مردم را میشنوید؟ این صدا، صدای آمار یا شعار نیست، بلکه صدای شکستن ستون فقرات مردم است.
افزایش حقوق کارکنان و کارمندان به مطالبه ملی تبدیل شده است، زیرا کارمند دیگر با وعده زنده نمیماند و سفره با درصد نمایشی پر نمیشود.
افزایش ۲۰ درصدی، ریشخند به سفره مردم است وقتی تورم بالای ۵۰ درصد است. امروز کشور با عددسازی، بخشنامه و بیتوجهی اداره نمیشود.
افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران بسیار کمتر از نرخ تورم، یک سنت قدیمی در کشور است. همین نمایندگان مجلس چرا در دوران ریاست جمهوری رئیسی اینچنین گریبان پاره نمی کردند؟ اگرچه حرفشان درست است اما نیتشان درست نیست و فقط دنبال مخالفت با پزشکیان هستند.
