افزایش ۲۰ درصدی حقوق، ریشخند مردم است

چراغی گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم بالای ۵۰ درصد، ریشخند به سفره مردم است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق، ریشخند مردم است

به گزارش تابناک؛ نماینده مردم دهلران در صحن علنی گفت: آقای پزشکیان و نمایندگان مجلس! آیا صدای خرد شدن استخوان مردم را می‌شنوید؟ این صدا، صدای آمار یا شعار نیست، بلکه صدای شکستن ستون فقرات مردم است. 

افزایش حقوق کارکنان و کارمندان به مطالبه ملی تبدیل شده است، زیرا کارمند دیگر با وعده زنده نمی‌ماند و سفره با درصد نمایشی پر نمی‌شود.

افزایش ۲۰ درصدی، ریشخند به سفره مردم است وقتی تورم بالای ۵۰ درصد است. امروز کشور با عددسازی، بخشنامه و بی‌توجهی اداره نمی‌شود.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
29
پاسخ
تورم 150درصد است تو عم اشتباه میگی
ناشناس
|
Austria
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
14
14
پاسخ
افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران بسیار کمتر از نرخ تورم، یک سنت قدیمی در کشور است. همین نمایندگان مجلس چرا در دوران ریاست جمهوری رئیسی اینچنین گریبان پاره نمی کردند؟ اگرچه حرفشان درست است اما نیتشان درست نیست و فقط دنبال مخالفت با پزشکیان هستند.
پاسخ ها
,راست
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
حالا اومدن از حقوق ها دفاع کنن به نفع مردم تو نمی خواد دلسوز کسی بشی اینبار بتونن ببرن رو نرخ تورم دیگه باب میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
2
پاسخ
کارمند سازمان دولتی ناظر شرکتهای خصوصی هستم آنها بیشتر من حقوق می‌گیرند چطور باید نظارت کنم ،فقط پتروشیمی ها بیشترین دریافتی دارند
