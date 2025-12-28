افزایش ۲۰ درصدی حقوق، ریشخند مردم است

چراغی گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم بالای ۵۰ درصد، ریشخند به سفره مردم است.

به گزارش تابناک؛ نماینده مردم دهلران در صحن علنی گفت: آقای پزشکیان و نمایندگان مجلس! آیا صدای خرد شدن استخوان مردم را می‌شنوید؟ این صدا، صدای آمار یا شعار نیست، بلکه صدای شکستن ستون فقرات مردم است.

افزایش حقوق کارکنان و کارمندان به مطالبه ملی تبدیل شده است، زیرا کارمند دیگر با وعده زنده نمی‌ماند و سفره با درصد نمایشی پر نمی‌شود.

افزایش ۲۰ درصدی، ریشخند به سفره مردم است وقتی تورم بالای ۵۰ درصد است. امروز کشور با عددسازی، بخشنامه و بی‌توجهی اداره نمی‌شود.