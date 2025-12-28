میلی صفحه خبر لوگو بالا
اظهارات قالیباف درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق

رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شد.
اظهارات قالیباف درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق  کارمندان در بودجه مشکل دارد و باید اصلاح شود.

محمدباقر قالیباف مجلس رئیس مجلس حقوق کارمندان اصلاح بودجه لایحه بودجه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
2
15
پاسخ
22 % خوبه ؟
ناشناس
|
Italy
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
32
پاسخ
دوباره بازی شروع شد
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
28
پاسخ
تورم رو کنترل کنید، وگرنه افزایشی که در مقابلش، افزایش قیمت ها همه چیز را خنثی می کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
6
پاسخ
21.3% درصد بشه دیگه غمی ندارم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
3
0
پاسخ
اگرمجلس بخواهدباموافقت دولت ۲۰درصدرراتصویب کندمجلس دیگرازان ملت نخواهدبودوماملت برای کاندیدادروه بعدی مجلس دراتتخابات شرکت نمیکنیم بگذاریدمجلس بدون نماینده بماندچندسال صبرهمیشه همراه دولت بود
