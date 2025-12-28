اظهارات قالیباف درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق
رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شد.
به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه مشکل دارد و باید اصلاح شود.
تورم رو کنترل کنید، وگرنه افزایشی که در مقابلش، افزایش قیمت ها همه چیز را خنثی می کند
