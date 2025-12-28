اظهارات قالیباف درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه مشکل دارد و باید اصلاح شود.

