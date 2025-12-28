مواضع پزشکیان و رئیسی در سیاست خارجی یکی است

محمدرضا میرتاج‌الدینی فعال سیاسی اصولگرا ، معاون احمدی نژاد و نماینده سابق مجلس در باره مواضع دیپلماتیک دولتهای مختلف اظهارنظر کرده است..

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ او می‌گوید اصول و مواضع جمهوری اسلامی با آمدن و رفتن دولت‌ها تغییری نمی کند و عباس عراقچی نیز بازگو کننده مواضع حاکمیت است.

* آقای عراقچی گفتند تحریم‌ها علاوه بر اینکه مشکلاتی دارد، برکاتی هم دارد. شما این سخنان را چطور ارزیابی می‌کنید؟ به نظرتان منظور از برکات تحریم چیست؟

سخنان آقای عراقچی طبعاً به معنای استقبال از تحریم نیست؛ یعنی ایشان می‌خواهد بگوید که تحریم‌ها یک تهدید است و ما می‌توانیم آن را به فرصت تبدیل کنیم. این محدودیت‌ها در طول ۲۰، ۳۰ سال گذشته باعث شده است که در رشته‌های مختلف، جوانان تحصیل‌کرده ما و دانشمندان جوان ما بتوانند میدان‌های زیادی از پیشرفت در علوم و فناوری‌ها را به دست آورند و کشور را به خودکفایی برسانند. برای مثال در موضوع غنی‌سازی وقتی سوخت راکتور اتمی ما را ندادند که بخش عمده آن مربوط به غنی‌سازی بود، دانشمندان ما به‌سرعت وارد عمل شدند و حتی سوخت ۲۰ درصد را برای راکتور تهران تولید کردند. منظور ایشان چنین چیزی است، نه اینکه ما از تحریم‌ها استقبال کنیم یا برای رفع آن‌ها کاری انجام ندهیم.

در قدرت دفاعی جزو قوی‌ترین‌ها هستیم

* بعضا این سخنان با این برداشت همراه شده که وقتی وزیر امور خارجه چنین حرفی می‌زند اراده برای حل تحریم ضعیف شده...

نه، این‌طور نیست. ببینید، اولاً باید همه حرف را در نظر گرفت؛ نمی‌شود یک جمله را برداشت، تقطیع کرد و بر اساس آن تحلیل انجام داد، این درست درنمی‌آید. ایشان می‌خواهد بگوید ما را با تحریم‌ها تهدید نکنید؛ ملت ایران در مقابل تحریم‌ها آب‌دیده شده است و در بسیاری از موارد توانسته بومی‌سازی کند و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند؛ اینکه دشمن ما را با تحریم‌ها تهدید نکند. کمااینکه با تهدید نظامی هم نمی‌تواند، چون ما قدرت دفاعی بالایی داریم و جزو قوی‌ترین‌ها هستیم.



هم تلاش می‌کنیم تحریم را رفع کنیم و هم از حقوق ملت ذره‌ای عقب نشینی نخواهیم کرد

در حوزه تحریم هم تلاش می‌کنیم تحریم‌ها را رفع کنیم، اما از حقوق ملت ایران ذره‌ای عقب‌نشینی نمی‌کنیم؛ نه در حوزه هسته‌ای و نه در حوزه موشکی. دیدگاه آقای عراقچی این است. ما منطقی و اصولی گفت‌وگو می‌کنیم، اما در برابر حرف‌هایی که بخواهند ملت ایران را چه با تهدید نظامی و چه با تحریم وادار به تسلیم کنند، ملت ایران تسلیم نمی‌شود و در مقابل هیچ قدرتی خضوع نمی‌کند. آقای عراقچی از این موضع، در واقع می‌خواهد موضع ملت ایران را بیان کند.

عراقچی مواضع کل نظام را بیان می‌کند

* یک‌سری از ناظران معتقدند که در یک سال گذشته، عملکرد وزارت خارجه در مسئله هسته‌ای آن‌طور که انتظار می‌رفته نبوده است؛ ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

آقای عراقچی با هماهنگی مجموعه‌های تصمیم‌گیر در کشور، در سطح حاکمیت، از جمله شورای عالی امنیت ملی و همچنین سران کشور، با هماهنگی کامل پیش رفته‌اند و در همه‌جا از مواضع جمهوری اسلامی و نظام اسلامی دفاع کرده‌اند و در بسیاری از موارد نیز با قدرت دفاع کرده‌اند. بنابراین در این ارزیابی، ایشان مواضع شخصی نداشته‌اند، بلکه مواضع کل نظام را بیان کرده‌اند.

*یعنی معتقدید که عملکرد مثبتی بوده؟

بله... تلاش خود را کرده‌اند؛ همه کارها اشکالات و ضعف‌هایی دارد، اما من، در مجموع، مواضع ایشان را مثبت تلقی و قلمداد می‌کنم.

* برخی منتقدان عملکرد آقای عراقچی معتقدند اگر به جای او سعید جلیلی بود هم شاید همین وضعیت وجود داشت؛ چیزی که از شعرهای آقای پزشکیان در انتخابات فاصله دارد.

مواضع جمهوری اسلامی با تغییر دولت‌ها عوض نمی‌شود. این مواضع، مواضع ملی است، مواضع فراجناحی و فراتر از جریانات سیاسی است. در دولت آقای رئیسی هم همین مواضع وجود داشت، در دولت آقای پزشکیان هم همین مواضع است و در گذشته هم همین‌گونه بوده است؛ یعنی آنچه به‌عنوان مواضع نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی مطرح است، تغییر پیدا نمی‌کند. ممکن است در برخی موارد تاکتیک‌ها تغییر کند، اما اصول راهبردی تغییر نمی‌کند.

اگر به جای پزشکیان جلیلی آمده بود همین مواضع را می‌گرفت؛ تفاوت در ادبیات و نحوه گفتار است

* اگر آقای جلیلی هم بودند، همین مواضع را می‌گرفتند؟

ببینید، هر فردی در کیفیت مواضع و نحوه بیان آن‌ها ادبیات خاص خود را دارد و با دیگران متفاوت است. اما اصل دفاع از حق فناوری هسته‌ای کشور یا موضوع موشکی، از مواضع راهبردی است. این مواضع در بین دولت‌ها، چه دولت آقای پزشکیان و چه دولت آقای رئیسی، هیچ تفاوتی نداشته و نخواهد داشت. اگر آقای جلیلی هم بودند، همین مواضع را، شاید حتی محکم‌تر، اتخاذ می‌کردند...

آن چیزی که تفاوت این‌هاست چیست؟

در ادبیات، نحوه گفتار، شیوه برخوردها و تاکتیک‌هاست.

*یعنی در اجرا ممکن است که فقط تفاوتی باشد؟

بله.

امیرعبدالهیان وزیر خارجه‌ای جهادی بود

* فکر می‌کنید اگر آقای جلیلی بود، در اجرا...

شما چرا آقای جلیلی را مطرح می‌کنید؟ آقای پزشکیان را با آقای رئیسی مقایسه کنید؛ آقای رئیسی رئیس جمهور شده بود نه آقای جلیلی. بله، روش‌هایی که آقای رئیسی در مواضع بین‌المللی و دیپلماسی خارجی داشتند، اصولش تغییری نکرد. در روش‌ها می‌دانیم که ایشان ایران را عضو پیمان شانگهای کردند، ایران عضو بریکس شد، ارتباطات با همسایگان گسترش پیدا کرد. آقای شهید امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه‌ای جهادی بود و با تلاش خود این موارد را پیش برد. بنابراین ممکن است روش‌ها و شیوه‌ها تا حدی تغییر کند، اما اصول همان اصول است. اگر الان هم آن‌ها بودند، همین مواضعی را می‌گرفتند که آقای عراقچی می‌گیرد.

امیدوارم عراقچی مسیر امیرعبدالهیان را ادامه دهد

* در اجرا چطور؟ فکر می‌کنید، کدام‌یک کارآمدتر بوده‌اند؛ امیرعبداللهیان یا عراقچی؟

آقای امیرعبداللهیان را یکی از وزرای توانمند و کارآمد می‌دانم که در میان وزرای امور خارجه، به‌ویژه با توجه به اینکه از قبل هم عملکردشان را می‌شناختیم، بسیار موفق بودند. در آن دوران من در مجلس بودم و با ایشان ارتباط داشتم؛ ایشان با قدرت تمام عمل می‌کردند و وزیر امور خارجه موفقی بودند. برای آقای عراقچی هم دعا می‌کنیم که همان مسیر و راه را ادامه بدهند و ان‌شاءالله موفق شوند.