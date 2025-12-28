مطهری صدای معترض کارگران شد
علی مطهری با بیان مهمترین توصیههایش به دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهوری برای برونرفت از مشکلات فعلی، اظهار کرد: در امور اقتصادی به دولت توصیه میکنم بودجه نهادهای غیراجرایی مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه سال ۱۴۰۵ کم شود. مثلاً شورای نگهبان در استانها دفترهایی تأسیس کرده تا بر عملکرد نمایندگان فعلی و کسانی که احیاناً میخواهند کاندیدای مجلس شوند، نظارت کند؛ درحالی که تأسیس چنین دفترهایی نه ضروری، نه قانونی و نه جزو وظایف شورای نگهبان است؛ یا شورای نگهبان پژوهشگاه تأسیس کرده است که به نظر میرسد ضروری نباشد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نهاد اجرایی نیست و نیازی به تخصیص بودجه چندانی ندارد و باید سهمش از لایحه سال آینده کم شود.
ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و اوقاف با درآمدهایی که دارند عملاً برای خود دولتی هستند که کنار دولت قانونی قرار گرفتهاند و باید سهم مشخصی از پرداخت مالیات داشته باشند.
نایب رئیس مجلس دهم با اشاره به ضرورت افزایش شفافیت در نظام تخصیص بودجه سال آینده، تصریح کرد: عملکرد اقتصادی نهادهایی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و اوقاف نیز باید شفاف و بودجه آنها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ آورده شود. این که این نهادها خارج از بودجه سالانه کشور هستند درست بهنظر نمیرسد.
مطهری همچنین بر معینشدن سهم این نهادها از نظام پرداخت مالیات اشاره کرد و گفت: پرداخت مالیات این نهادها باید در لایحه بودجه مشخص شود، چرا که این نهادها با درآمدهایی که دارند عملاً برای خود دولتی شدهاند که کنار دولت قانونی قرار گرفتهاند و باید سهم مشخصی از پرداخت مالیات داشته باشند.
وی با اشاره به ضرورت تکنرخی شدن ارز به شکل تدریجی، اظهار کرد: درست است که پیگیری این سیاست موجب تورم خواهد شد ولی اقدامی به صلاح کشور است و موجب از بین رفتن رانتها میشود. دولت میتواند با تقویت واردات کالا در استانهای مرزی و اعطای مجوز به کسانی که تمکن مالی و امکان واردات با ارز آزاد از کشورهای همسایه دارند، این اقدام را پیش ببرد. در چنین حالتی نیاز به تشریفات تخصیص ارز و گشایش السی وجود ندارد و این سیاست به تکنرخی شدن تدریجی ارز و تامین کالاها در کشور کمک میکند.
نماینده پیشین مجلس همچنین در توصیهای به قوه مقننه برای تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: اولویت مجلس در تصویب لایحه بودجه توجه به پروژههای ملی اولویتدار و اقتصادی باشد، زیرا اگر چند پروژه ملی در کشور تمام شوند و به نتیجه برسند فایده بیشتری از شروع پروژههای کوچک و محلی دارد. اگر طرحهای ملی مثل پروژه راهآهن رشت – آستارا به بهرهبرداری برسد بهتر از این است که دهها طرح در کشور آغاز شود و ناقص بماند.
مطهری همچنین از نمایندگان خواست از افزودن درآمدهای غیرواقعی یا احتمالی به بودجه و تحمیل هزینههای غیرضروری بپرهیزند.
وی به ضرورت رسیدگی بیشتر دولت به اقشار کمدرآمد اشاره کرد و گفت: دولت باید به اقشار کمدرآمد بیش از آنچه اکنون رسیدگی میکند توجه داشته باشد و با تقویت طرحهایی همچون کالابرگ، حداقل نیاز آنان به کالاهای اساسی را تأمین کند.
عامل اصلی خرابشدن رابطه ما با اروپا این است که تصور میکنند ما بهشدت در کنار روسیه هستیم؛ باید این تصور را از ذهن آنان بزداییم
نماینده پیشین مجلس در بخش سیاست خارجی نیز با بیان اینکه دولت باید روابط با عربستان را تقویت کند، یادآور شد: عربستان کشوری است که در منطقه و در جهان اسلام مهم و تاثیرگذار است و باید روابطی که از دولت پیشین از سرگرفته شد و امروز نیز ادامه دارد، گسترش بیشتری یابد.
مطهری با اشاره به اهمیت تقویت روابط ایران با اروپا، اظهار کرد: امروز باتوجه به شکافی که در روابط اروپا و آمریکا وجود دارد، میتوان به تقویت روابط با اروپا توجه کرد. اروپا میخواهد استقلال خود را در برابر آمریکا حفظ کند و این فرصت خوبی است تا روابط با اروپا را متناسب با رفتارشان بهبود بخشیم. این امر البته مستلزم آن است که واقعاً دخالتی در جنگ اوکراین نداشته باشیم و به روسیه کمک نکنیم. عامل اصلی خرابشدن رابطه ما با اروپا این است که تصور میکنند ما بهشدت در کنار روسیه هستیم؛ باید این تصور را از ذهن آنان بزداییم.
نایب رئیس مجلس دهم تأکید کرد: اگر بتوانیم روابط با دولت لبنان را بهبود دهیم و با سوریه نیز روابطی برقرار کنیم، هم به نفع سه کشور و هم به نفع محور مقاومت خواهد شد.
مطهری همچنین با اشاره به اقدامات دولت در امور فرهنگی، یادآور شد: دولت باید از حالت خنثی و سکون عملی در امور فرهنگی فاصله بگیرد. امروز دولت کاری به تحولات فرهنگی و اجتماعی ندارد و نظارت بر این بخش را رها کرده و معتقد است این، کار دولت نیست. ولی باید از این حالت خارج شود.
دولت حق داشت اجرای طرح عفاف و حجاب را نپذیرد اما نباید از مسئولیت نظارتی خود در این بخش شانه خالی کند
وی با بیان اینکه دولت در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی وظیفه دارد، تصریح کرد: دولت نمیتواند نسبت به ناهنجاریهای فرهنگی بیتفاوت باشد. بعد از اینکه دولت اجرای طرح عفاف و حجاب را نپذیرفت که البته حق داشت چون برخی مواد آن برای قوه قضائیه و نیروی انتظامی مشکل ایجاد میکرد، موضوع به شکلی مطرح شد که گویی دولت نسبت به مسئله حجاب بیتفاوت خواهد بود. درنتیجه پوششهای نامناسب رواج پیدا کرد.
نماینده پیشین مجلس ادامه داد: اما دولت در مسائل فرهنگی مسئول است و نباید از مسئولیت خود در این بخش شانه خالی کند بلکه باید مسئولیت نظارتی خود را ایفا کند. این استدلال که افراد باید قانع شوند، استدلال درستی نیست. کسانی که پوشش اسلامی را رعایت نمیکنند فلسفه حجاب را بهتر از هرکسی میدانند ولی او میخواهد به خواسته دلش عمل کند، مثل پزشکی که یک ساعت درباره مضرات سیگار بحث میکند و بعد سیگاری روشن میکند و میگوید دوست دارم و خوشم میآید.