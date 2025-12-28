میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان برای دفاع از بودجه ۱۴۰۵ به مجلس رفت

رئیس جمهور به منظور دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد.
کد خبر: ۱۳۴۸۳۳۶
| |
879 بازدید
|
۴
پزشکیان برای دفاع از بودجه ۱۴۰۵ به مجلس رفت

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، صبح امروز ( یکشنبه ۷ دی) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد.

قرار است رئیس جمهور در این نشست از کلیات لایحه بودجه سال آتی دفاع کند.

گفتنی است، رئیس جمهور سه شنبه هفته گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم هیات رئیسه مجلس کرد.

جلسات کمیسیون تلفیق به منظور بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سه شنبه گذشته آغاز شده و بر اساس آئین نامه داخلی مجلس این کمیسیون سه روز فرصت دارد تا نظر خود را پیرامون کلیات لایحه بودجه به صحن مجلس بیاورد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور مجلس بودجه لایحه بودجه بودجه دولت دفاع
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: دولت طرح کالا برگ را اجرایی خواهد کرد
پزشکیان فردا به مجلس می‌رود
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ ابلاغ شد
رئیس‌جمهور از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ دفاع کرد
ادامه بررسی جزییات بودجه در بخش درآمدی/تعیین عوارض برق مصرفی مشترکان شهری/مشترکان روستایی از عوارض معاف شدند/ لوکس سواران در سال آینده مالیات می‌دهند/ فعالیت‌های هنری معاف از مالیات شد
انتقاد پزشکیان از مجلس
توضیحات جدید پزشکیان درباره آمار و اعداد بودجه
حضور پزشکیان در مجلس برای تقدیم بودجه
پزشکیان: هرگز مردم از من دروغ نخواهند شنید
جلسه علنی مجلس آغاز شد
اعلام افزایش حقوق سال آینده در مجلس
هشدار به رئیس‌جمهور: بودجه را نبازید!
آیا بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند سطح زندگی ایرانیان را بهبود بخشد؟
آقای رئیس‌جمهور؛ بودجه‌های آویزان را قطع کنید
پزشکیان برای تقدیم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۴ به مجلس رفت
روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس
تصویب کلیات لایحه بودجه 1404 در کمیسیون برنامه مجلس
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
لایحه بودجه ۱۴۰۴ با قانون برنامه هفتم منطبق نیست
«لایحه بودجه ۱۴۰۴» روی میز مجلس
حضور رییس جمهور در مجلس برای ارائه لایحه بودجه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
9
پاسخ
این بودجه دفاع نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
8
پاسخ
ارز پنجاه تومنی را در یسال به طول ۱۴۰ تومنی تبدیل کرد دفاع هم داره این عملکرد درخشان. و جالب که عمدا اینکارو کرده و آگاهانه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
5
پاسخ
بودجه بر اساس خالی کردن جیب مردم بدبخت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
0
پاسخ
بودجه ایی که در آن فقرا فقیر تر شوند و اغنیاء غنی تر


( حقوق بالای 30 میلیون 20 درصد و حقوق زیر 30 میلیون هم 20 درصد )


بالای 40 درصد حقوق بگیران حداقلی هستند یعنی 13میلیون آنها هم 20 درصد


و این یعنی فاصله ها بیشتر می شود
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۱ نظر)
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۹ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۲۸ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس  (۷۸ نظر)
tabnak.ir/005elM
tabnak.ir/005elM