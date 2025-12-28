رئیس جمهور به منظور دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد.

پزشکیان برای دفاع از بودجه ۱۴۰۵ به مجلس رفت

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، صبح امروز ( یکشنبه ۷ دی) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد.

قرار است رئیس جمهور در این نشست از کلیات لایحه بودجه سال آتی دفاع کند.

گفتنی است، رئیس جمهور سه شنبه هفته گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم هیات رئیسه مجلس کرد.

جلسات کمیسیون تلفیق به منظور بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سه شنبه گذشته آغاز شده و بر اساس آئین نامه داخلی مجلس این کمیسیون سه روز فرصت دارد تا نظر خود را پیرامون کلیات لایحه بودجه به صحن مجلس بیاورد.