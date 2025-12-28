پزشکیان برای دفاع از بودجه ۱۴۰۵ به مجلس رفت
رئیس جمهور به منظور دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد.
کد خبر: ۱۳۴۸۳۳۶| |
879 بازدید
به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، صبح امروز ( یکشنبه ۷ دی) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد.
قرار است رئیس جمهور در این نشست از کلیات لایحه بودجه سال آتی دفاع کند.
گفتنی است، رئیس جمهور سه شنبه هفته گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم هیات رئیسه مجلس کرد.
جلسات کمیسیون تلفیق به منظور بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سه شنبه گذشته آغاز شده و بر اساس آئین نامه داخلی مجلس این کمیسیون سه روز فرصت دارد تا نظر خود را پیرامون کلیات لایحه بودجه به صحن مجلس بیاورد.
گزارش خطا
ادامه بررسی جزییات بودجه در بخش درآمدی/تعیین عوارض برق مصرفی مشترکان شهری/مشترکان روستایی از عوارض معاف شدند/ لوکس سواران در سال آینده مالیات میدهند/ فعالیتهای هنری معاف از مالیات شد
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ارز پنجاه تومنی را در یسال به طول ۱۴۰ تومنی تبدیل کرد دفاع هم داره این عملکرد درخشان. و جالب که عمدا اینکارو کرده و آگاهانه.
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟