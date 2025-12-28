میلی صفحه خبر لوگو بالا
فلسطینیان در کدام کشورها اسکان می‌یابند؟

یکی از اهداف رژیم صهیونیستی از به رسمیت شناختن منطقه جدایی طلب موسوم به سومالی لند و حمایت از تجزیه کشور سومالی، دسترسی به آب‌های آزاد و ضربه زدن به انصارالله یمن عنوان شده است.
کد خبر: ۱۳۴۸۳۳۵
1322 بازدید
۱
در جریان حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و تصمیم این رژیم کوچ اجباری ساکنان آن، خبرگزاری آشوشیتدپرس طی گزارش اعلام کرد: آمریکا و رژیم اسرائیل به مقامات سه کشور آفریقایی پیشنهاد اسکان فلسطینیان نوار غزه در خاک خود را داده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، در این گزارش آمده است در خصوص این پیشنهاد با مقامات سودان، سومالی و منطقه جدایی طلب سومالی‌لند تماس گرفته شده است.

بر اساس گزارش مزبور که در اسفند ماه گذشته منتشر شده، مقامات سودانی پیشنهاد آمریکا و اسرائیل در خصوص اسکان ساکنان نوار غزه در خاک خود را رد و مقامات سومالی و سومالی لند (منطقه خودمختار در شمال سومالی) از هرگونه تماس در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی کردند.

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نیز به نوبه خود نوشت: دولت تل آویو ابراز تمایل کرده است که از خاک سومالی لند برای حمله به حوثی‌ها (انصار الله یمن) استفاده کند چراکه سومالی از لحاظ جغرافیایی به یمن نزدیک است.

در جریان حمله نظامیان صهیونیستی به نوار غزه، جنبش انصار الله یمن در حمایت از مقاومت فلسطینی شناور‌هایی که از آبراه دریای سرخ عازم سرزمین‌های اشغالی بودند توقیف می‌کرد و با موشک‌های دور برد خود مراکز نظامی و اقتصادی این رژیم را هدف قرار می‌داد.

یک مقام صهیونیستی درباره به رسمیت شناختن استقلال سومالی لند توسط تل آویو مدعی شد: این اقدام تحریک آمیز نیست بلکه اذعان به یک واقعیت موجود است.

وی ادعا کرد: بیش از ۳۰ سال است که سومالی لند به عنوان یک نهاد دولتی عمل می‌کند و دولت غیر نظامی، نهاد‌های منتخب، امنیت نسبی و انتقال مسالمت آمیز قدرت مشخص می‌شود.

این مقام صهیونیستی در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه هاآرتص مبنی بر اینکه «سفر هفته آینده نتانیاهو به آمریکا مرتبط با به رسمیت شناختن سومالی لند است یا خیر» پاسخی نداد.

این ادعای مقام صهیونیستی در حالی مطرح شده‌است که سومالی لند یک منطقه خودمختار در شمال سومالی است و به رغم اینکه از سال ۱۹۹۱ به طور یکجانبه اعلام استقلال کرده، اما هیچ کشوری در جهان استقلال سومالی لند را به رسمیت نشناخته و دولت موگادیشو این منطقه را جزء جدایی ناپذیر از خاک خود می‌داند.

اتیوپی در دی ماه ۱۴۰۲ با مقامات منطقه موسوم به سومالی لند به توافق رسید که در مقابل به رسمیت شناختن این منطقه، یک گذرگاه به‌طول ۲۰ کیلومتر به‌منظور دستیابی اتیوپی به دریای سرخ به‌مدت ۵۰ سال اختصاص داده شود و اتیوپی در آنجا یک پایگاه نظامی ایجاد کند.

به دنبال امضای این توافقنامه روابط میان موگادیشو - آدیس آبابا به شدت رو به تیرگی نهاد و دولت سومالی توافقنامه مزبور را غیرقانونی و تهدیدی علیه حاکمیت ملی و وحدت ارضی این کشور خواند و سفیر اتیوپی در موگادیشو را اخراج کرد.

این تنش با میانجیگری رئیس جمهور ترکیه در آذر ماه ۱۴۰۳ پایان یافت و سومالی و اتیوپی توافق کردند اختلافات و موضوعات بحث انگیز کنار گذاشته شود. این توافق سبب شد تا اتیوپی توافقنامه خود را به سومالی لند به حالت تعلیق در آورد.

اسرائیل فلسطینیان سومالی سومالی لند اسکان نوار غزه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
5
2
پاسخ
بله این طرح ها روی کاغذ خیلی خوبه!
