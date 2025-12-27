میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیام قاطع ایران به چین و روسیه!

ما بر اساس دیدگاه واقع گرایی معتقدیم که هیچ دوستی دائمی نیست، بلکه منافع ملی است که دوام روابط را تضمین می‌کند.
پیام قاطع ایران به چین و روسیه!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ ایران در تعامل با شرق، نه به دنبال جایگزینی یک سلطه با سلطه دیگر، بلکه به دنبال تحقق موازنه استراتژیک است. ما از شرکای شرقی خود انتظار داریم که درک کنند ایران، نه یک منطقه نفوذ، بلکه یک قطب قدرت مستقل در قلب منطقه است.

ایستادگی حقوقی در شورای امنیت، صیانت از حاکمیت بر جزایر سه‌گانه ایرانی و  سرمایه‌گذاری عملیاتی در کریدورهای مواصلاتی همگی قطعات یک پازل واحد هستند که نام آن «احترام متقابل در نظم چندقطبی» است.

تهران با نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت‌های شرق، درصدد است موازنه روابط خود را به گونه‌ای تنظیم کند که حاکمیت ملی قربانی معاملات کلان قدرت‌های بزرگ نشود. ایرانِ امروز، سوژه‌ای است که خود قواعد بازی را در منطقه ترسیم می‌کند و از شرکای خود انتظار دارد این واقعیت ژئوپلیتیک را در تمامی سطوح دیپلماتیک و اقتصادی رسمیت ببخشند. این تنها مسیری است که شراکت راهبردی را از یک مفهوم انتزاعی به یک واقعیت پایدار در قرن آسیایی تبدیل خواهد کرد. 

ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
63
پاسخ
بالخره یک نفر یاد منافع ملی افتاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
5
78
پاسخ
بدبختی اینجاست به کسانی چسبیدید که دوستی سرشون نمیشه و فقط دنبال منافع یکرفه خودشون هستند. چین و روسیه

چین الان پاکستان رو به شدت تقویت می کنه چون براش مهمه به خاطر هند. ولی فقط ایران رو می دوشه

روسیه هم فقط ایران رو پیش مرگ خودش کرده و کمک موثری نمی کنه. نمونه اش داستان اس 300 و ....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
حتما آمریکا دوستی سرش میشه؟ غربزدگی یک بیماری لاعلاجه طوری که اگر غرب حمله کند به کشورت، دانشمندان، سرداران و هزار نفر از مردم کشورت را بکشد، به توانمندی هسته ای و دفاعی ات حمله کند، باز هم طرفدار و شیفته آن خواهی بود. بدبختی مضاعف آنجاست که چنین افرادی مدیر هم بشوند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اینقدر دنیا رو صفر و یک ، سیاه و سفید، خوب و بد،، دوست و دشمن نبین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
4
62
پاسخ
هیچوقت نمیتونیم با شرق قاطع صحبت کنیم چون جایگزینی در غرب برای خودمون به جا نزاشتیم !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
6
44
پاسخ
تازه به این نتیجه رسیدید ،در عمل افتادیم بغل شرق با سیاستهای اشتباه اون که میخواد موازنه ایجاد کنه با غرب هم روابط دوستانه داره نه اینکه از ترس غرب تماما قطع کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
43
9
پاسخ
عوامل صهیونیستی و آمریکایی در پی خراب کردن رابطه رو به رشد ایران با روسیه و چین اند ولی کور خوانده اند دوران مزدوری غرب و خیانت به کشور گذشته
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
23
پاسخ
اصلا دوستی در روابط بین الملل بی معنی است روابط بر اساس منافع ملی واسلام
