ما بر اساس دیدگاه واقع گرایی معتقدیم که هیچ دوستی دائمی نیست، بلکه منافع ملی است که دوام روابط را تضمین می‌کند.

پیام قاطع ایران به چین و روسیه!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ ایران در تعامل با شرق، نه به دنبال جایگزینی یک سلطه با سلطه دیگر، بلکه به دنبال تحقق موازنه استراتژیک است. ما از شرکای شرقی خود انتظار داریم که درک کنند ایران، نه یک منطقه نفوذ، بلکه یک قطب قدرت مستقل در قلب منطقه است.

ایستادگی حقوقی در شورای امنیت، صیانت از حاکمیت بر جزایر سه‌گانه ایرانی و سرمایه‌گذاری عملیاتی در کریدورهای مواصلاتی همگی قطعات یک پازل واحد هستند که نام آن «احترام متقابل در نظم چندقطبی» است.

تهران با نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت‌های شرق، درصدد است موازنه روابط خود را به گونه‌ای تنظیم کند که حاکمیت ملی قربانی معاملات کلان قدرت‌های بزرگ نشود. ایرانِ امروز، سوژه‌ای است که خود قواعد بازی را در منطقه ترسیم می‌کند و از شرکای خود انتظار دارد این واقعیت ژئوپلیتیک را در تمامی سطوح دیپلماتیک و اقتصادی رسمیت ببخشند. این تنها مسیری است که شراکت راهبردی را از یک مفهوم انتزاعی به یک واقعیت پایدار در قرن آسیایی تبدیل خواهد کرد.