رعب و وحشت در تبریز پایان یافت
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در ادامه اجرای طرح ارتقاء امنیت و آرامش اجتماعی در تبریز، مأموران انتظامی با هوشیاری کامل هنجارشکنان ولیعصر و سیلاب قوشخانه را دستگیر کردند از جمله فردی را که با قدرتنمایی پوشالی و استفاده از کلت اسباببازی موجب ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان شده بود، دستگیر کردند.
بنا بر این گزارش؛ پلیس ضمن تأکید بر تداوم برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، قدردان همکاری و همراهی مردم وفادار و قانونمدار تبریز است.
