عاملی که قیمت نفت جهانی را بالا برد!

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴ سنت معادل ۰.۰۶ درصد افزایش به ۶۲ دلار و ۲۸ سنت رسید.
قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه به‌دنبال دستور آمریکا مبنی‌بر افزایش فشار اقتصادی بر صادرات نفت ونزوئلا و حمله‌های هوایی به شمال غرب نیجریه، افزایش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 4 سنت معادل 0.06 درصد افزایش به 62 دلار و 28 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 5 سنت معادل 0.09 درصد افزایش 58 دلار و 40 سنت معامله می‌شود.

ونزوئلا و نیجریه هر دو از تولیدکنندگان بزرگ نفت هستند. با وجود این‌که میادین نفتی نیجریه بیشتر در جنوب این کشور قرار دارند، اما حمله‌های هوایی بر مخاطرات ژئوپولیتیکی افزوده است.

کاخ سفید به نیروهای نظامی آمریکا دستور داد بر قرنطینه کردن نفت ونزوئلا برای حداقل ۲ ماه آینده تمرکز کنند. واشنگتن درحال‌حاضر بیشتر علاقه به استفاده از ابزارهای اقتصادی برای فشار بر کاراکاس دارد تا نیروهای نظامی.

 

