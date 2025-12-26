میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درخواست خانه مطبوعات از رییس مجلس!

خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور با توجه به ضرورت اصلاح قانون مطبوعات و لزوم مشارکت واقعی اصحاب رسانه در این فرآیند، بر این باور است که حضور نماینده منتخب مدیران مسئول در کارگروه اصلاح قانون مطبوعات، شرط اساسی موفقیت این اقدام ملی است.
کد خبر: ۱۳۴۸۰۱۳
| |
1036 بازدید
درخواست خانه مطبوعات از رییس مجلس!

به گزارش تابناک؛ خانه مطبوعات و رسانه های کشور در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار اصلاح قانون مطبوعات و پاسخ به مطالبات صنفی رسانه ها با استفاده از دو اهرم قانونگذاری و نظارت با محوریت نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات شد.

متن این نامه به این شرح است:

بسمه تعالی 

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف 

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی 

با سلام و احترام 

خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور با توجه به ضرورت اصلاح قانون مطبوعات و لزوم مشارکت واقعی اصحاب رسانه در این فرآیند، بر این باور است که حضور نماینده منتخب مدیران مسئول در کارگروه اصلاح قانون مطبوعات، شرط اساسی موفقیت این اقدام ملی است. 

جناب آقای پدرام پاک‌آیین که با رأی بالا و کم‌سابقه مدیران مسئول سراسر کشور به‌عنوان نماینده صنفی در هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شده‌اند، امروز پشتوانه‌ای معتبر و قانونی برای جامعه رسانه‌ای محسوب می‌شوند. این جایگاه نشان‌دهنده اعتماد گسترده اصحاب رسانه به ایشان است. 

از سوی دیگر، دانش حقوقی تخصصی ایشان در کنار تجربه ارزشمند در سمت مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظرفیت بی‌بدیلی برای هدایت اصلاح قانون مطبوعات فراهم کرده است. ترکیب این دانش و تجربه، ایشان را قادر می‌سازد تا هم از منظر حقوقی و هم از منظر صنفی، مدافع واقعی حقوق خبرنگاران و مدیران مسئول باشد. 

خانه مطبوعات کشور تأکید می‌کند که اصلاح قانون مطبوعات فرصتی برای بازسازی اعتماد میان حاکمیت و رسانه‌هاست و تحقق این هدف جز با شنیده شدن صدای واقعی اصحاب رسانه در عالی‌ترین سطح قانون‌گذاری امکان‌پذیر نیست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رئیس مجلس محمدباقر قالیباف نامه خانه مطبوعات مجلس شورای اسلامی خبر فوری پدرام پاک آیین
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۳ پیشنهاد قالیباف برای بهبود زندگی مردم
قالیباف: تحجر ما را به جهنم انحراف از اسلام می‌برد
قالیباف: ملت به ما امید بسته‌اند، آیا ما پاسخگو هستیم؟
وفاق دولت و مجلس در مخالفت با انتخاب شهردار توسط مردم
بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری
قالیباف ایرادهای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را برشمرد
اخبار ۴ شهریور مجلس؛ تاکید قالیباف بر پشتیبانی از دولت
حضور قالیباف در نمایشگاه بین‌المللی کتاب+عکس
قالیباف: مجلس به دنبال مچ گیری نیست
قالیباف به آمریکای لاتین رفت
قالیباف: هرگز براساس قومیت و مذهب جامعه را خط‌کشی نمی‌کنیم
قالیباف: در سال ۱۴۰۴ کالابرگ الکترونیکی هر ماه ارائه خواهد شد
قالیباف: مردم در مدیریت سهام عدالت نقشی ندارند!
قالیباف: سخنان رهبر انقلاب مسیر آینده روشن کرد
قالیباف: اجازه نمی‌دهیم تصمیمی خارج از برنامه هفتم گرفته شود
قالیباف: در سال جدید هر ماه کالابرگ الکترونیکی توزیع می‌شود
گلایه قالیباف از بی‌نظمی نمایندگان
محمدباقر قالیباف به ابراهیم رئیسی نامه نوشت
قالیباف برای بزرگداشت جانباختگان معدن وارد طبس شد
لحظه انتخاب قالیباف به ریاست مجلس دوازدهم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۲۶ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005eg9
tabnak.ir/005eg9