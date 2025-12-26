درخواست خانه مطبوعات از رییس مجلس!
به گزارش تابناک؛ خانه مطبوعات و رسانه های کشور در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار اصلاح قانون مطبوعات و پاسخ به مطالبات صنفی رسانه ها با استفاده از دو اهرم قانونگذاری و نظارت با محوریت نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات شد.
متن این نامه به این شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
خانه مطبوعات و رسانههای کشور با توجه به ضرورت اصلاح قانون مطبوعات و لزوم مشارکت واقعی اصحاب رسانه در این فرآیند، بر این باور است که حضور نماینده منتخب مدیران مسئول در کارگروه اصلاح قانون مطبوعات، شرط اساسی موفقیت این اقدام ملی است.
جناب آقای پدرام پاکآیین که با رأی بالا و کمسابقه مدیران مسئول سراسر کشور بهعنوان نماینده صنفی در هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شدهاند، امروز پشتوانهای معتبر و قانونی برای جامعه رسانهای محسوب میشوند. این جایگاه نشاندهنده اعتماد گسترده اصحاب رسانه به ایشان است.
از سوی دیگر، دانش حقوقی تخصصی ایشان در کنار تجربه ارزشمند در سمت مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظرفیت بیبدیلی برای هدایت اصلاح قانون مطبوعات فراهم کرده است. ترکیب این دانش و تجربه، ایشان را قادر میسازد تا هم از منظر حقوقی و هم از منظر صنفی، مدافع واقعی حقوق خبرنگاران و مدیران مسئول باشد.
خانه مطبوعات کشور تأکید میکند که اصلاح قانون مطبوعات فرصتی برای بازسازی اعتماد میان حاکمیت و رسانههاست و تحقق این هدف جز با شنیده شدن صدای واقعی اصحاب رسانه در عالیترین سطح قانونگذاری امکانپذیر نیست.