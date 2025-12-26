میلی صفحه خبر لوگو بالا
چاپ اسکناس‌های جدید در سوریه

رئیس بانک مرکزی سوریه گفت: این کشور، از اول ژانویه ۲۰۲۶ (یازدهم دی ماه)، جایگزینی اسکناس‌های قدیمی با اسکناس‌های جدید را آغاز خواهد کرد.
چاپ اسکناس‌های جدید در سوریه

عبدالقادر حصریه با معرفی واحد پول جدید تاریخ فرآیند جایگزینی را تعیین می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، منابع آگاه در آگوست به خبرگزاری رویترز گفتند: این کشور اسکناس‌های جدیدی منتشر  و دو صفر از واحد پول خود را حذف خواهد کرد تا اعتماد عمومی به واحد پول سوریه که به شدت کاهش ارزش یافته است را بازگرداند.

این اقدام با هدف تقویت پوند سوریه پس از سقوط قدرت خرید آن به پایین‌ترین سطح خود انجام می‌شود.

رئیس بانک مرکزی سوریه گفت: این عملیات از طریق جایگزینی روان و منظم انجام خواهد شد، بانکداران امیدوارند که این اقدام نگرانی‌ها درباره افزایش تورم ناشی از ارز جدید را کاهش دهد و از کاهش بیشتر قدرت خرید سوری‌ها که در حال حاضر تحت فشار قیمت‌های بالا قرار دارند، جلوگیری کند.

به گفته خبرگزاری رویترز، وی افزود که به زودی در کنفرانس مطبوعاتی، مقررات و سازوکارهای دقیق را تشریح خواهد کرد.

