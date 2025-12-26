حقوق سال آینده بازنشستگان و کارمندان اعلام شد

بر اساس تقویم لایحه بودجه ۱۴۰۵ و ارقام پیشنهادی دولت، حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال آینده به‌طور میانگین ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده، حداقل حقوق کارکنان دولت حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان حدود ۱۴ میلیون تومان پیش‌بینی شده و همچنین افزایش مزایایی مانند حق عائله‌مندی و حق اولاد نیز در نظر گرفته شده است.

میزان افزایش حقوق‌ها صرفا برمبنای احکام بودجه سالانه تعیین می‌شود و وابستگی مستقیمی به نرخ تورم نخواهد داشت.

سید حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گفته است: حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته و با توجه به عدم تناسب با تورم، با معافیت مالیاتی بخشی از این را جبران خواهیم کرد.

به گفته او، معافیت مالیاتی حقوق از ۲۴ میلیون به ۴۰ میلیون افزایش یافته و مابقی نیز پلکانی افزایش خواهد یافت تا درآمد دولت نیز دچار مشکل نشود.

البته برخی نمایندگان مخالف افزایش 20 درصدی حقوق هستند و اعتقاد دارند باید این رقم اصلاح شود. غلامرضا توکل، نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس در واکنش به لایحه بودجه ۱۴۰۵ و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، نسبت به تشدید فشارهای معیشتی بر اقشار حقوق‌بگیر هشدار داد و گفت این ارقام در جریان بررسی بودجه باید مورد اصلاح جدی قرار گیرد.