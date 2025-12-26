میلی صفحه خبر لوگو بالا
پرسپولیس و چرخش دوباره تراکتور!

تیم فوتبال پرسپولیس که امیدوار است نیم فصل اول لیگ بیست و پنجم را با پیروزی و صدرنشینی پشت سر بگذارد امروز کار سختی در رفسنجان برابر تیم قعرنشین با هدایت بازیکن سابق استقلال دارد.
کد خبر: ۱۳۴۸۰۰۳
4327 بازدید

پرسپولیس و چرخش دوباره تراکتور!

دومین روز هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال امروز جمعه ۵ دی با چهار دیدار پیگیری خواهد شد که مصاف پرسپولیس رده دومی با مس رفسنجان از حساسیت بالایی برخوردار است. دیدار آلومینیوم و ملوان هم که روز گذشته به دلیل شرایط جوی لغو شده بود امروز برگزار خواهد شد.

آلومینیوم - ملوان

به گزارش تابناک به نقل از مهر، تیم فوتبال ملوان که در هفته چهاردهم شکست سنگین و تلخی را مقابل فجر سپاسی متحمل شد در آخرین دیدار نیم فصل اول در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک میهمان تیم آلومینیوم خواهد بود. ملوان با ۱۸ و آلومینیوم با ۱۵ امتیاز به ترتیب در رده‌های هشتم و نهم جدول قرار دارند و کسب سه امتیاز این بازی می‌تواند هر یک از تیم‌ها را چند رده در جدول بالا بکشد. نکته جالب توجه این است که ۶ دیدار اخیر رو در روی این دو تیم با نتیجه مشابه یک بر یک به پایان رسیده است.

در ۱۰ دیدار رو در روی این دو تیم هر یک از تیم‌ها ۲ باز طعم پیروزی را چشیده‌اند و ۶ بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. این بازی از ساعت ۱۳:۳۰ و با قضاوت پیام حیدری برگزار خواهد شد.

شمس آذر - تراکتور

تیم‌های فوتبال شمس‌آذر و تراکتور که در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باید رو در روی هم قرار گیرند در آخرین هفته نیم فصل اول لیگ برتر به مصاف هم می‌روند.

تاکنون در دیدارهای رو در روی شمس آذر و تراکتور نتیجه تساوی رقم نخورده و در چهار دیدار گذشته هر یک از دو تیم دو بار طعم پیروزی را چشیده‌اند.

شمس آذر برای فرار از منطقه سقوط باید از این بازی خانگی سه امتیاز را کسب کند تا ۱۵ امتیازی شود و تراکتور هم برای نزدیک شدن به صدر جدول در صورتی که این بازی را با پیروزی به اتمام برساند ۲۴ امتیازی خواهد شد. این بازی از ساعت ۱۵:۳۰ و با قضاوت امیر عرب براقی در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار خواهد شد.

مس رفسنجان - پرسپولیس

تیم مس رفسنجان که نیم فصل اول بدی را تاکنون تجربه کرده است امروز از پرسپولیسی میزبانی خواهد کرد که این تیم امیدوار به صدرنشینی و اتمام نیم فصل در رتبه اول است.

هر دو تیم در نیم فصل اول دست به تغییرات مدیریتی و کادر فنی خود زده‌اند. هواداران مس امیدوارند با حضور مجتبی جباری بتوانند در این بازی پیروز شوند تا جباری به اولین پیروزی خود روی نیمکت مس دست یابد. پرسپولیسی‌ها هم امیدوارند با کسب سه امتیاز نیم فصل را به اتمام برسانند.

هر دو تیم با شکست و حذف در جام حذفی گام به این دیدار می‌گذارند. در ۱۰ دیدار رو در روی دو تیم ۷ پیروزی از آن پرسپولیس و یک پیروزی از آن مس بوده و ۲ بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

این بازی از ساعت ۱۶:۱۵ و با قضاوت موعود بنیادی‌فرد در ورزشگاه شهدای مس برگزار خواهد شد.

فجر سپاسی - فولاد

تیم‌های فجر سپاسی و فولاد در حالی امروز به مصاف هم می‌روند که هر دو تیم با پیروزی پایان به زمین بازی خواهند گذاشت. فجر سپاسی مقابل ملوان در هفته چهاردهم پیروزی مهمی را کسب کرد و فولاد هم پس از ناکامی‌های اخیر در لیگ برتر موفق شد با ۲ گل چادرملو را در جام حذفی از پیش رو بردارد.

فجرسپاسی با ۱۸ و فولاد با ۱۳ امتیاز به ترتیب در رده‌های هشتم و چهاردهم جدول قرار دارند و کسب سه امتیاز این بازی به هر دو تیم برای صعود در رتبه‌بندی کمک خواهد کرد.

در ۱۰ دیدار رو در روی گذشته دو تیم ۵ پیروزی از آن فولاد و یک پیروزی از آن فجر سپاسی بوده و ۴ دیدار هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

این بازی از ساعت ۱۶:۳۰ و با قضاوت حسین امیدی در ورزشگاه پارس شیراز برگزار خواهد شد.

برنامه و نتایج دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

پنج شنبه ۴ دی

* استقلال خوزستان ۲ - ذوب آهن صفر

جمعه ۵ دی

* آلومینیوم - ملوان؛ ساعت: ۱۳:۳۰

* شمس آذر - تراکتور؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* مس رفسنجان - پرسپولیس؛ ساعت: ۱۶:۱۵

* فجر سپاسی - فولاد؛ ساعت: ۱۶:۳۰

شنبه ۶ دی

* پیکان - خیبر؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* سپاهان - چادرملو؛ ساعت: ۱۷:۳۰

یکشنبه ۷ دی

* استقلال - گل گهر؛ ساعت: ۱۶:۳۰

پرسپولیس و چرخش دوباره تراکتور

 جدول لیگ برتر فوتبال پیش از دیدارهای امروز 

برچسب ها
پرسپولیس تراکتور استقلال گل گهر مس رفسنجان ملوان انزلی مسابقات فوتبال خبر فوری شمس آذر
