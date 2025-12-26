ترور استاد مسلمان در دانشگاه تاریخی هند

در پی یک حادثه خونین در دانشگاه مسلمانان علیگر (AMU)، یکی از اساتید این دانشگاه در داخل محوطه هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و جان خود را از دست داد؛ رخدادی که موجی از نگرانی و شوک را در میان دانشجویان، اساتید و کارکنان این مرکز آموزشی به همراه داشت و واکنش گسترده نهادهای انتظامی و دانشگاهی را در پی داشت.

در پی یک حادثه خونین در دانشگاه مسلمانان علیگر (AMU)، یکی از اساتید این دانشگاه در داخل محوطه هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و جان خود را از دست داد؛ رخدادی که موجی از نگرانی و شوک را در میان دانشجویان، اساتید و کارکنان این مرکز آموزشی به همراه داشت و واکنش گسترده نهادهای انتظامی و دانشگاهی را در پی داشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قربانی این حادثه «رائو دانش علی»، دبیر علوم کامپیوتر در دبیرستان اتحادیه ABK وابسته به دانشگاه AMU بود که بیش از ۱۱ سال سابقه تدریس در این مجموعه آموزشی داشت. به گفته پلیس، این تیراندازی مجاور کتابخانه مرکزی دانشگاه و در محدوده پاسگاه پلیس «سیویل لاینز» رخ داده است.

بر اساس گزارش‌ها، دانش علی در زمان وقوع حادثه به همراه دو نفر از همکارانش در محوطه حضور داشت که ناگهان دو فرد ناشناس سوار بر یک اسکوتر به آن‌ها نزدیک شدند. مهاجمان با اسلحه کمری این افراد را تهدید کرده و سپس اقدام به تیراندازی کردند. در جریان این حمله، دست‌کم سه گلوله به دانش علی شلیک شد که دو گلوله به سر او اصابت کرد. شاهدان نقل کرده‌اند که یکی از ضاربان پیش از شلیک جملاتی تهدیدآمیز خطاب به قربانی بیان کرده است.

این استاد دانشگاه بلافاصله به دانشکده پزشکی جواهر لعل نهرو منتقل شد، اما با وجود تلاش پزشکان، بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت. مقام‌های پلیس تایید کرده‌اند که هر دو مهاجم در تیراندازی نقش داشته و پس از حادثه از محل متواری شده‌اند.

در پی این حادثه، رئیس دانشگاه AMU با حضور در دانشکده پزشکی، ضمن ابراز تأسف، وعده داد که موضوع با جدیت کامل پیگیری شده و اقدامات لازم برای تأمین امنیت دانشگاه انجام خواهد شد. هم‌زمان، پلیس چندین تیم ویژه برای بررسی پرونده تشکیل داده و اعلام کرده تصاویر دوربین‌های مداربسته داخل دانشگاه و مناطق اطراف در حال بررسی است. فرضیه‌های مختلف، از جمله خصومت شخصی، در دستور کار تحقیقات قرار دارد.

این قتل در شرایطی رخ داده که ساعاتی پیش از آن، وزیر ارشد ایالت اوتار پرادش در مجلس ایالتی از بهبود وضعیت نظم و امنیت سخن گفته بود. با ادامه تحقیقات پلیس، افکار عمومی و جامعه دانشگاهی هند در انتظار روشن شدن ابعاد این پرونده و دستگیری عاملان این حمله مرگبار هستند.