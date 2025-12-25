میلی صفحه خبر لوگو بالا
ادعای کشته‌شدن یک سرکرده داعش در ریف دمشق 

وزارت کشور دولت موقت سوریه روز پنج‌شنبه ادعا کرد که «محمد شهاده» از سرکردگان گروه تروریستی داعش در جریان عملیات مشترک آمریکا و سوریه در استان ریف دمشق کشته شده است.
به گزارش تابناک به نفل ازخبرگزاری اسپوتنیک، وزارت کشور دولت موقت سوریه در بیانیه‌ای در این رابطه آورده است: «یگان‌های ویژه در استان ریف دمشق یک عملیات دقیق را در روستای البویضه در جنوب‌غرب این استان انجام دادند… در جریان این عملیات، محمد شهاده، از سران داعش که با نام ابو عمر شداد نیز شناخته می‌شد و سمت "والی حوران" را بر عهده داشت، کشته شد.»

بر اساس این بیانیه، شهاده یکی از چهره‌های کلیدی داعش در سوریه به شمار می‌رفت و تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه محسوب می‌شد.

در عملیاتی جداگانه، دمشق مدعی شد «نیروهای امنیتی سوریه و ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا» روز چهارشنبه سرکرده هسته داعش در دمشق، «طه الزوبی» معروف به «ابو عمر الطبیه» را در ریف دمشق بازداشت کردند. همچنین یکی دیگر از سرکردگان ارشد داعش که به «والی دمشق» معروف بود، در همین استان دستگیر شد.

«تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا پیشتر در ۱۴ دسامبر گفته بود جلوگیری از تجدید قوای داعش در سوریه برای ممانعت از انتقال احتمالی تروریست‌ها به اروپا و سواحل آمریکا اهمیت کلیدی دارد. وی افزوده بود که راهبرد واشنگتن بر تقویت توان «شرکای سوری» خود برای تعقیب شبکه‌های داعش متمرکز است.

سوریه دمشق ریف داعش سرکرده هلاکت الجولانی دولت موقت
