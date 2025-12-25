میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش اوسمار به ۷ هفته گل نزدن علیپور

سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار با مس حاضر شد.
به گزارش تابناک، اوسمار ویرا در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس مقابل مس رفسنجان در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، گفت: خیلی خوشحالم دوباره به رفسنجان آمده ام. همه بازی ها برای ما مهم است. مخصوصا بازی های آخر پیش از نیم فصل که جایگاه تیم را در نیم فصل مشخص می کند. مس و پرسپولیس هر دو مربیان خود را تغییر داده اند و تاکتیک دو تیم تغییر کرده که همین موضوع آنالیز دو تیم را سخت تر می کند. امیدوارم سریعا ذهنیتی که داریم را در زمین پیاده کنیم. 

سرمربی پرسپولیس، در ادامه درباره شرایط وخیم مس رفسنجان در انتهای جدول رده بندی و تغییر شرایط این تیم نسبت به گذشته، خاطرنشان کرد: ما مرتبه قبل با تیم خوب مس مساوی کردیم که کار ما را برای قهرمانی سخت کرد. در بازی آخر در خانه خودمان بازی پر استرسی داشتیم اما گل دقیقه ۹۰ کار خودش را کرد.

وی درباره عملکرد علی علیپور و اینکه ۷ هفته است که موفق به گلزنی نشده و قصد باشگاه برای خرید مهاجم در نیم فصل، گفت: هر مهاجمی گل نزند قطعا نگران می شود. ما کار تیمی انجام می دهیم و در بازی با پیکان علیپور پاس گل داد. وقتی تیم به پیروزی می رسد عملکرد کل تیم اهمیت دارد. من از عملکرد او رضایت دارم. امیدوارم در بازی مقابل مس موفق به گلزنی شود تا بتواند عملکرد خوب خود را به نمایش بگذارد.

اوسمار درباره مصدومان تیمش برابر مس نیز اظهار کرد: دو بازیکن جوان ما شامل صادقی و علی همایی بخاطر مصدومیت جزئی نتوانستند با ما بیایند. یاسین سلمانی را هم در اختیار نداریم و باکیچ هم برای کار درمان به کشور خود رفته است.

