قند پنهان در کدام خوراکی هاست؟
به گزارش تابناک، کارشناسان تغذیه در این رابطه هشدار میدهند بسیاری از مواد غذایی که با برچسبهایی، چون «طبیعی» یا «کمچرب» عرضه میشوند در واقع حاوی مقادیر زیادی قند هستند و مصرفکنندگان را ناخواسته در معرض خطرات ناشی از زیادهروی در مصرف قند و شکر قرار میدهند.
بررسیها نشان میدهد چند خوراکی پرمصرف روزانه، بیش از آنچه تصور میشود حاوی قند هستند.
ماست طعمدار
کارشناسان هشدار میدهند ماست طعمدار با وجودی که ظاهرا سالم به نظر میرسند، میتواند سرشار از قند باشند به طوری که یک بسته از این نوع ماستها گاهی به اندازه یک شکلات، شکر دارد. مثلا یک ماست میوهای معمولی حدود ۲۰ گرم قند دارد که معادل نیمی از مقدار توصیهشده برای یک روز است. به گفته متخصصان، پوره یا شربت میوه موجود در این محصولات نهتنها جایگزین میوه تازه نیست بلکه باعث افزایش شکر افزوده در رژیم غذایی میشود. آنها توصیه میکنند برای انتخابی سالمتر به سراغ ماست ساده بروید و خودتان میوه تازه به آن اضافه کنید.
سس سالاد
مطالعات نشان میدهد بسیاری از سس سالادهای آماده بهویژه انواع خامهای و میوهای، مقدار قابلتوجهی قند دارند؛ حتی نمونههایی که با برچسب «سبک» یا «بدون چربی» عرضه میشوند. طبق گزارش منتشرشده در مجله آکادمی تغذیه و رژیمشناسی، تولیدکنندگان برای بهبود طعم و بافت این محصولات به آنها شکر اضافه میکنند. افرادی که سالاد را بهعنوان یک وعده سالم انتخاب میکنند در صورت استفاده از این سسها، عملا مزایای آن را از بین میبرند. از این رو خواندن دقیق برچسب ارزش غذایی یا تهیه سس خانگی با موادی، چون روغن زیتون، سرکه و سبزیجات معطر بهترین راه برای پرهیز از مصرف قند پنهان در سسهای آماده است.
میوه خشک
آزمایشها نشان میدهد میوههای خشک که اغلب بهعنوان میانوعدهای سالم شناخته میشوند در بسیاری از موارد سرشار از قند هستند چرا که فرایند خشک کردن، قند طبیعی میوه را غلیظ میکند و برخی تولیدکنندگان نیز برای افزایش طعم، شکر به آنها میافزایند. مصرف بیرویه این خوراکی میتواند بهاندازه آبنبات برای سلامتی مضر باشد.
غلات صبحانه
گزارشها نشان میدهد بسیاری از غلات صبحانه تجاری، حتی آنهایی که با عنوان «سالم» یا «سبوسدار» عرضه میشوند قند زیادی دارند. بهطوری که یک وعده آنها میتواند بهاندازه یک قوطی نوشابه قند داشته باشد.
کارشناسان تغذیه هشدار میدهند این محصولات بهدلیل استفاده از غلات تصفیهشده، علاوه بر قند زیاد موجب افزایش سریع قند خون نیز میشوند. به گفته آنان، تبلیغات فریبنده با شعارهایی مانند «غنیشده با ویتامینها» باعث میشود مصرفکنندگان از توجه به میزان واقعی قند موجود در این محصولات غافل شوند. متخصصان توصیه میکنند برای حفظ تعادل در تغذیه روزانه به سراغ غلات پرفیبر و کمشکر یا جو دوسر با افزودنیهای طبیعی بروید و برچسب مواد تشکیلدهنده را با دقت بررسی کنید.
سوپ آماده
مطالعات نشان میدهد سوپهای آماده بهویژه سوپ گوجهفرنگی یا خامهای، اغلب حاوی مقدار قابلتوجهی شکر هستند در حالی که طعم شیرین آنها به دلیل وجود نمک و طعمدهندهها، کمتر احساس میشود.
به گزارش انتشارات سلامت هاروارد، تولیدکنندگان برای بهبود طعم و افزایش ماندگاری این محصولات شکر به آنها اضافه میکنند و مصرفکنندگانی که بهدنبال انتخابی سریع و مغذی هستند، ناخواسته ممکن است قند زیادی دریافت کنند. انتخاب سوپهای «کمنمک» یا تهیه سوپ خانگی بهترین راه برای کاهش مصرف قند و بهرهمندی از فواید واقعی سبزیجات و فیبر است.
میانوعدههای پروتئینی
کارشناسان تغذیه هشدار میدهند بسیاری از میانوعدههای پروتئینی (پروتئین بار) که بهعنوان میانوعدهای سالم تبلیغ میشوند در واقع میتوانند بهاندازه یک شکلات معمولی قند داشته باشند. بررسیها نشان میدهد تولیدکنندگان برای افزایش جذابیت این محصولات با وجود تامین پروتئین، مقدار بالایی شکر به آنها اضافه میکنند و مصرف مداوم آنها بهعنوان میانوعده یا جایگزین وعده غذایی میتواند میزان دریافت قند روزانه را به مقدار قابلتوجهی افزایش دهد؛ بنابراین در هنگام خرید، برچسب ترکیبات را بهدقت بخوانید و محصولاتی را که با شیرینکنندههای طبیعی یا شکر پایین تهیه شدهاند انتخاب کنید.
چای سرد آماده
تحقیقات نشان میدهد چای سردهای آماده که معمولا به صورت بطریشده به فروش میرسند با وجود شهرت بهعنوان جایگزینی سالم برای نوشابه در بسیاری موارد حاوی مقدار بالایی قند هستند و برخی نمونهها حتی نسبت به نوشابههای شیرین، شکر بیشتری دارند.
طبق مطالعه منتشرشده در مجله آمریکایی تغذیه بالینی، نوشیدنیهای شیرینشده از جمله چای سرد صنعتی یکی از اصلیترین منابع شکر افزوده در رژیم غذایی محسوب میشوند.
سس اسپاگتی
کارشناسان تغذیه هشدار میدهند بسیاری از سسهای پاستای تجاری بهویژه انواعی که پایه گوجهفرنگی دارند، مقداری قند پنهان دارند، حتی اگر طعم شیرینی در آنها احساس نشود.
به گفته متخصصان، تولیدکنندگان برای متعادل کردن اسیدیته گوجهفرنگی و افزایش ماندگاری محصول به این سسها شکر اضافه میکنند. این موضوع بهویژه برای افرادی که پاستا، بخش ثابتی از رژیم غذاییشان است میتواند به دریافت ناخواسته شکر منجر شود. توصیه کارشناسان آن است که مصرفکنندگان با دقت برچسب ترکیبات را بررسی و در صورت امکان از سسهای بدون شکر افزوده یا سس خانگی استفاده کنند.
سس قرمز یا کچاپ
بررسیها نشان میدهد سس کچاپ (قرمز)، یکی از پرمصرفترین چاشنیها در وعدههای غذایی، قند بسیار بالایی دارد. به طوری که هر قاشق غذاخوری آن میتواند معادل یک قاشق چایخوری شکر داشته باشد.
کارشناسان تغذیه تاکید میکنند قند در این محصول علاوه بر تقویت طعم، نقش نگهدارنده را ایفا میکند. به گفته آنان، کاهش مصرف کچاپ یا استفاده از نسخههای کمشکر و جایگزینی آن با چاشنیهایی مانند خردل یا سسهای سرکهای، راهکاری مناسب برای کنترل مصرف قند در رژیم غذایی است.
جو دوسر طعمدار
جو دوسر طعمدار که بهعنوان صبحانهای سریع و سالم تبلیغ میشوند هم میتوانند بهاندازه یک شکلات، شکر داشته باشند. بررسیها نشان میدهد قند افزوده در این محصولات مزایای اصلی جودوسر را خنثی میکند. متخصصان توصیه میکنند مصرفکنندگان به جای استفاده از این محصولات، جودوسر ساده تهیه و آن را با میوه تازه یا ادویههای طبیعی، طعمدار کنند.
کره مغزها
بسیاری از انواع کره مغزها که به صورت تجاری تولید میشوند با وجود ظاهر سالم به دلیل شکر افزوده میتوانند به یکی از منابع قند پنهان در رژیم غذایی تبدیل شوند. برای طعمدهی و افزایش ماندگاری به این محصولات، مقدار قابلتوجهی شکر اضافه میشود که سلامت مصرفکنندگان را تهدید میکند؛ لذا برای بهرهمندی از فواید واقعی این خوراکی به سراغ نمونههای طبیعی و بدون شکر بروید یا کره مغزها را در خانه تهیه کنید.
سالاد کلم آماده
گزارشها نشان میدهد سالاد کلم که بهعنوان یک دورچین محبوب کنار غذاهای کبابشده و ساندویچها سرو میشود به دلیل قند افزوده در سس خامهای آن، کمتر از آنچه به نظر میرسد، سالم است. شکر برای متعادل کردن اسیدیته سرکه و بهبود طعم به این سسها اضافه میشود، اما همین موضوع ارزش غذایی سالاد کلم را کاهش میدهد.