حضور مغضوبان ساپینتو در تمرین امروز استقلال

دو بازیکن تیم فوتبال استقلال که این تیم را در سفر به بحرین همراهی نکردند امروز در تمرین آبی‌ها حاضر شدند.
به گزارش تابناک، رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی دو مدافع تیم فوتبال استقلال تهران که در سفر اخیر آبی‌پوشان به بحرین برای دیدار آسیایی مقابل المحرق در فهرست نهایی تیم قرار نگرفته بودند، امروز در تمرین این تیم حضور پیدا کردند و همراه با سایر بازیکنان تمرینات خود را پیگیری کردند.

این دو بازیکن که به دلایل فنی از لیست مسافران استقلال برای دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ مقابل المحرق خط خورده بودند، با بازگشت تیم به تهران در نخستین جلسه تمرینی استقلال برای آماده‌سازی دیدار آینده، در محل تمرین حاضر شدند و بدون مشکل خاصی تمرین کردند.

تمرین امروز استقلال زیر نظر ریکاردو ساپینتو برگزار شد و بازیکنان پس از پشت سر گذاشتن دیدار آسیایی، تمرینات ریکاوری و تاکتیکی خود را دنبال کردند. حضور رضائیان و جلالی در این تمرین نشان می‌دهد که هر دو مدافع از نظر جسمانی در شرایط مناسبی قرار دارند و آماده همراهی تیم در دیدارهای پیش‌رو خواهند بود.

کادر فنی استقلال در شرایطی برنامه‌های تمرینی خود را پیگیری می‌کند که آبی‌پوشان باید در ادامه رقابت‌های لیگ برتر، جام حذفی و همچنین مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به میدان بروند و بازگشت این دو بازیکن به تمرینات می‌تواند دست ساپینتو را برای انتخاب‌های دفاعی بازتر کند.

استقلال خود را برای دیدار با گل گهر در لیگ برتر آماده می‌کند و کادر فنی امیدوار است با در اختیار داشتن تمام مهره‌ها، روند مثبت این تیم در هفته‌های اخیر ادامه پیدا کند.

