ترکیه در سوریه رادار مستقر میکند
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، استقرار رادارها در خاک سوریه، همانطور که در حملات اخیر نیز چنین بود، آزادی عمل نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در حریم هوایی سوریه را بهطور قابلتوجهی محدود خواهد کرد زیرا رادارهای ترکیه میتوانند فعالیت هواپیماهای صهیونیستی را تشخیص دهند.
۲ منبع اطلاعاتی غربی به روزنامه «جروزالم پست» ادعا کردند: «همچنین به دلیل استفاده اسرائیل از حریم هوایی سوریه برای رسیدن به ایران، این رادارها توانایی اسرائیل برای حمله به اهداف در ایران را دشوارتر خواهد کرد.»
اندکی پس از پایان حکومت «بشار اسد» رئیسجمهور سابق سوریه، اسرائیل به پایگاههای نظامی در سوریه از جمله پایگاههای نیروی هوایی سوریه مانند تی-۴، حمله کرد، زیرا نگران بود که ترکیه پایگاههای دائمی در آنجا ایجاد و پهپادهای خود را در آنجا مستقر کند.
یک مقام امنیتی در آن زمان در گفتوگو با این روزنامه عبری گفت: «احتمال ایجاد پایگاه نظامی ترکیه در سوریه یک تهدید بالقوه است.»
این مقام افزود: «اگر پایگاه هوایی ترکیه ایجاد شود، نقض آزادی عمل اسرائیل در سوریه را به دنبال خواهد داشت. این یک تهدید بالقوه است که ما با آن مخالفیم. ما به این پایگاهها حمله کردیم تا پیامی ارسال کنیم مبنی بر اینکه اجازه هیچگونه اختلالی در آزادی عمل هوایی خود را نخواهیم داد.»