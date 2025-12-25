میلی صفحه خبر لوگو بالا
بیانیه جدید و هشدارآمیز کمیته انضباطی به باشگاه‌ها

یک روز بعد از حکم کمیته انضباطی در مورد دیدار پرسپولیس و تراکتور که با شعارهای تند و توهین امیز و عجیب هواداران تیم تبریزی همراه بود، این کمیته در بیانیه رسمی اعلام کرد که هر باشگاه باید مسئول هر جایگاه استادیوم را معرفی کند.
بیانیه جدید و هشدارآمیز کمیته انضباطی به باشگاه‌ها

به گزارش تابناک، کمیته انضباطی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: در راستای اجرای دقیق مقررات انضباطی و با استناد به مفاد آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت کانون هواداران باشگاه‌های فوتبال ابلاغی به تمامی باشگاه‌ها و با هدف پیشگیری از بروز تخلفات هواداری و افزایش انضباط، نظم و مسئولیت‌پذیری در ورزشگاه‌ها وسالن های برگزاری مسابقات بدین‌وسیله اعلام می‌گردد:

زین پس، کلیه باشگاه‌های حاضر در مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال و فوتسال کشور مکلف‌اند پیش از آغاز هر مسابقه، فهرست کامل مشوقین و لیدرهای حاضر در ورزشگاه را با تعیین هویت، جایگاه استقرار و تفکیک دقیق هر سکو و جایگاه به ناظر مسابقه و نماینده فدراسیون فوتبال ارائه نمایند.

همچنین، نماینده فدراسیون و ناظر مسابقه موظف‌اند در صورت وقوع هرگونه تخلف هواداری در هر یک از سکوها، مشخصات لیدر یا مشوق مرتبط با همان سکو را به‌صورت صریح و دقیق در گزارش رسمی مسابقه درج و مراتب را جهت رسیدگی قانونی به کمیته انضباطی اعلام نمایند.

بدیهی است عدم رعایت تکالیف مقرر از سوی باشگاه‌ها و مقامات اجرایی، حسب مورد، موجب اعمال ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در مقررات و آیین‌نامه‌های انضباطی خواهد بود.

