یک روز بعد از حکم کمیته انضباطی در مورد دیدار پرسپولیس و تراکتور که با شعارهای تند و توهین امیز و عجیب هواداران تیم تبریزی همراه بود، این کمیته در بیانیه رسمی اعلام کرد که هر باشگاه باید مسئول هر جایگاه استادیوم را معرفی کند.

به گزارش تابناک، کمیته انضباطی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: در راستای اجرای دقیق مقررات انضباطی و با استناد به مفاد آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت کانون هواداران باشگاه‌های فوتبال ابلاغی به تمامی باشگاه‌ها و با هدف پیشگیری از بروز تخلفات هواداری و افزایش انضباط، نظم و مسئولیت‌پذیری در ورزشگاه‌ها وسالن های برگزاری مسابقات بدین‌وسیله اعلام می‌گردد:

زین پس، کلیه باشگاه‌های حاضر در مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال و فوتسال کشور مکلف‌اند پیش از آغاز هر مسابقه، فهرست کامل مشوقین و لیدرهای حاضر در ورزشگاه را با تعیین هویت، جایگاه استقرار و تفکیک دقیق هر سکو و جایگاه به ناظر مسابقه و نماینده فدراسیون فوتبال ارائه نمایند.

همچنین، نماینده فدراسیون و ناظر مسابقه موظف‌اند در صورت وقوع هرگونه تخلف هواداری در هر یک از سکوها، مشخصات لیدر یا مشوق مرتبط با همان سکو را به‌صورت صریح و دقیق در گزارش رسمی مسابقه درج و مراتب را جهت رسیدگی قانونی به کمیته انضباطی اعلام نمایند.

بدیهی است عدم رعایت تکالیف مقرر از سوی باشگاه‌ها و مقامات اجرایی، حسب مورد، موجب اعمال ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در مقررات و آیین‌نامه‌های انضباطی خواهد بود.