استوری سحرخیزان برای وریا؛: مرد شریف

استوری اخیر سعید سحرخیزان در کنار وریا غفوری، درست پس از پیروزی پرگل استقلال مقابل المحرق بحرین منتشر شد و خیلی زود مورد توجه هواداران قرار گرفت.
استوری سحرخیزان برای وریا؛: مرد شریف

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، تصویری که سعید سحرخیزان با جمله «مرد شریف» و قلب آبی منتشر کرد، نشانه‌ای از رابطه نزدیک و احترام متقابل میان نسل جدید استقلال و یکی از چهره‌های محبوب سال‌های اخیر این باشگاه است؛ تصویری که حال‌وهوای رختکن آبی‌ها پس از صعود آسیایی را بازتاب می‌دهد.

وریا غفوری که حالا در کادر فنی ریکاردو ساپینتو حضور دارد، همچنان نقش پررنگی در کنار زمین و در ارتباط با بازیکنان ایفا می‌کند. کاپیتان سال‌های نه‌چندان دور استقلال که آخرین قهرمانی لیگ برتر آبی‌ها با بازوبند او رقم خورد، حالا در قامت دستیار، تجربه و آرامش خود را به تیم تزریق می‌کند و نزد بازیکنان جوانی مثل سحرخیزان جایگاه ویژه‌ای دارد؛ موضوعی که این استوری ساده اما معنادار به‌خوبی آن را نشان می‌دهد.

گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
3
4
پاسخ
شریف ترین فوتبالیست ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
3
5
پاسخ
واقعا شریف هستند
اس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
5
0
پاسخ
این کیسه دوتا گل زده خیال کرده پو خی شده ورفته از پوخ اعظم تعریف کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
6
2
پاسخ
با زن بی حجاب و تمایلات وطن فروشانه
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
5
2
پاسخ
شهید سلیمانی: والله هرکس به این نظام تیرانداخت آواره شد !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
5
پاسخ
وریا دوست داشتنی و شریف
