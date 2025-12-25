استوری سحرخیزان برای وریا؛: مرد شریف

استوری اخیر سعید سحرخیزان در کنار وریا غفوری، درست پس از پیروزی پرگل استقلال مقابل المحرق بحرین منتشر شد و خیلی زود مورد توجه هواداران قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، تصویری که سعید سحرخیزان با جمله «مرد شریف» و قلب آبی منتشر کرد، نشانه‌ای از رابطه نزدیک و احترام متقابل میان نسل جدید استقلال و یکی از چهره‌های محبوب سال‌های اخیر این باشگاه است؛ تصویری که حال‌وهوای رختکن آبی‌ها پس از صعود آسیایی را بازتاب می‌دهد.

وریا غفوری که حالا در کادر فنی ریکاردو ساپینتو حضور دارد، همچنان نقش پررنگی در کنار زمین و در ارتباط با بازیکنان ایفا می‌کند. کاپیتان سال‌های نه‌چندان دور استقلال که آخرین قهرمانی لیگ برتر آبی‌ها با بازوبند او رقم خورد، حالا در قامت دستیار، تجربه و آرامش خود را به تیم تزریق می‌کند و نزد بازیکنان جوانی مثل سحرخیزان جایگاه ویژه‌ای دارد؛ موضوعی که این استوری ساده اما معنادار به‌خوبی آن را نشان می‌دهد.