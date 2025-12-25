استوری سحرخیزان برای وریا؛: مرد شریف
استوری اخیر سعید سحرخیزان در کنار وریا غفوری، درست پس از پیروزی پرگل استقلال مقابل المحرق بحرین منتشر شد و خیلی زود مورد توجه هواداران قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۳۵| |
2442 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، تصویری که سعید سحرخیزان با جمله «مرد شریف» و قلب آبی منتشر کرد، نشانهای از رابطه نزدیک و احترام متقابل میان نسل جدید استقلال و یکی از چهرههای محبوب سالهای اخیر این باشگاه است؛ تصویری که حالوهوای رختکن آبیها پس از صعود آسیایی را بازتاب میدهد.
وریا غفوری که حالا در کادر فنی ریکاردو ساپینتو حضور دارد، همچنان نقش پررنگی در کنار زمین و در ارتباط با بازیکنان ایفا میکند. کاپیتان سالهای نهچندان دور استقلال که آخرین قهرمانی لیگ برتر آبیها با بازوبند او رقم خورد، حالا در قامت دستیار، تجربه و آرامش خود را به تیم تزریق میکند و نزد بازیکنان جوانی مثل سحرخیزان جایگاه ویژهای دارد؛ موضوعی که این استوری ساده اما معنادار بهخوبی آن را نشان میدهد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
این کیسه دوتا گل زده خیال کرده پو خی شده ورفته از پوخ اعظم تعریف کرده
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟