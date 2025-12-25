آن‌گونه که روند بازار خودرو در ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ به قیمت ۵۸۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت اطلس اتوماتیک E پلاس هم ۳۰ میلیون تومان ارزان شد و یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ آن‌گونه که روند بازار خودرو در ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ به قیمت ۵۸۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت اطلس اتوماتیک E پلاس هم ۳۰ میلیون تومان ارزان شد و یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

در این میان، پژو۲۰۷ دنده‌ای TU ۵ مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو به قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان قیمت خورد. پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU ۵ P مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ TU ۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

پژوپارس ELX-XU ۷ P مدل ۱۴۰۳ به قیمت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU ۷ P مدل ۱۴۰۳ نیز یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V ۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو با کاهش ۳۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تارا اتوماتیک V ۲ مدل ۱۴۰۳ نیز به یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان رسید.

گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد دناپلاس EF ۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ در حدود ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF ۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.

اما راناپلاس مدل ۱۴۰۴ در حدود با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ری‌را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۴، اما با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۵ میلیون تومان ارزان شد و ۷۹۰ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ هم با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۹۱۰ میلیون تومان قیمت خورد.

در این میان، سمند سورن پلاس EF ۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF ۷ بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان شد. سهند S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴، اما ۵ میلیون تومان ارزان و ۸۹۵ میلیون تومان شده است.

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دنده‌ای GX L مدل ۱۴۰۴ در بازار با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۷۶۰ میلیون تومان شده است.