رجیستری موبایل وارد قانون شد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که سه شنبه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، حقوق گمرکی گوشیهای تلفن همراه با قیمت بیش از ۶۰۰ یورو همچنان ۱۵ درصد باقی مانده و تغییری نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ نداشته است. اما در لایحه سال بعد یک بند جدید هم اضافه شده که بر اساس آن نرخ ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند مورد استفاده در خودروها که به شبکههای ارتباطی کشور متصل میشوند، در سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰ ریال (ریال جدید) تعیین شده است. بر این اساس اگرچه درصد حقوق گمرکی برای موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار ثابت مانده، اما افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی، تعرفه موبایل را افزایش خواهد داد. علاوه بر این همانطور که اشاره شد یک بند جدید هم به عنوان هزینه ثبت رجیستری دیده شده است.
در این رابطه حمیدرضا عالیان- دبیر کنگره موبایل ایران اظهار کرد: در یکی از بخشهای لایحه بودجه ۱۴۰۵، پیشبینی شده که درآمد دولت از محل حقوق و عوارض ورودی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار به حدود ۸.۵ همت برسد. این درآمد بر مبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ یورو ۱۰۳ هزار تومانی برآورد شده است، در حالی که نرخ تعرفه گمرکی تغییری نکرده و همچنان ۱۵ درصد باقی مانده است.
به گفته عالیان، مقایسه این رقم با سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که پیشبینی درآمد دولت از این محل در سال جاری نزدیک پنج همت بوده و بنابراین، رقم درجشده در بودجه ۱۴۰۵ از رشد بیش از ۷۰ درصدی حکایت دارد. این افزایش عمدتاً ناشی از تغییر نرخ پایه محاسباتی است.
دبیر کنگره موبایل ایران افزود: در بخش دیگری از لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضوع «نرخ ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکههای ارتباطی» مطرح شده و عدد ۲۰ ریال (ریال جدید) برای این منظور در نظر گرفته شده است. این عدد بر اساس ریال جدید محاسبه شده و برداشت من این است که در سال آینده، بابت خدمات رجیستری هر دستگاه تلفن همراه، مبلغ مشخصی دریافت خواهد شد.
عالیان با تفکیک میان حقوق و عوارض گمرکی و هزینه خدمات رجیستری توضیح داد: حقوق و عوارض گمرکی شامل تعرفه ۱۵ درصدی و ضرایب مربوط به آن است، اما نرخ ثبت رجیستری به خدمات سامانه همتا مربوط میشود. این موضوع پیشتر نیز سابقه داشته و چند سال قبل برای مدتی کوتاه، مبلغی در حدود بیش از ۳۰۰۰ تومان بابت خدمات رجیستری برای هر گوشی دریافت میشد، اما به دلیل آنکه در قانون بودجه پیشبینی نشده بود، ادامه نیافت. این بار برای نخستینبار پس از حدود هفت تا هشت سال از اجرای طرح رجیستری، درآمد حاصل از خدمات رجیستری بهصورت رسمی در لایحه بودجه درج شده است.
وی با بیان اینکه عدد در نظر گرفتهشده برای خدمات رجیستری رقم غیرمعقولی نیست، گفت: با توجه به فرآیندهایی مانند ارسال پیامک و خدماتی که سامانه همتا ارائه میدهد، این رقم قابل تحلیل است.