میزان افزایش حقوق کارمندان و نرخ تورم در سال ۱۴۰۵

به گزارش تابناک، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌و‌گوی ویژه خبری صداوسیما، اظهار داشت: تقریبا بازنشستگان با توجه به متناسب سازی، چیزی حدود ۳۶ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

وی افزود: کارمندان دولت با عیدی و پاداش حدود ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

او ادامه داد: افراد تحت پوشش کمیته امداد تقریبا حدود ۳۳ درصد افزایش دریافتی خواهند داشت. افراد تحت پوشش بهزیستی ۳۹ درصد افزایش دریافتی دارند. به تمام مادرانی که وضع حمل می‌کنند، دو میلیون ماهیانه دریافت می‌کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: بحث رتبه‌بندی معلمان را فارغ از این افزایش‌ها انجام دادیم. جداگانه برای خانوارهای ضعیف از طریق‌های مختلف ردیف‌هایی قرار دادیم تا آن‌ها را حمایت کنیم‌.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: امسال از بعد سختی در تاریخ ما بی‌نظیر بود. در ۶۰ سال گذشته، کم بارش‌ترین سال را داشتیم، دولت در این خشکسالی شدید باید غذای مردم را فراهم می‌کرد. امسال بدترین سال از لحاظ فروش نفت بود، سال گذشته تا ۷۱ دلار نفت می‌فروختیم، این رقم امسال ۵۰ دلار پایین آمد.

وی افزود: پول حاصل از گرانی بنزین اصلا برای دولت مهم نبود، تغییر رفتار مردم برای ما مهم بود.

پورمحمدی اظهار کرد: ردیف بودجۀ ۱۳۶ دستگاه را که در شرایط فعلی کمکی به معیشت مردم نمی‌کنند، حذف یا ادغام کردیم.

او ادامه داد: ارز ترجیحی کماکان به کالا‌های اساسی تا زمانی که دولت اعلام کند، تعلق می‌گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: نرخ تورم سال آینده به طور متوسط ۴۰ و خورده‌ای درصد خواهد بود. یعنی از نرخ تورم فعلی چند درصد بالاتر پیش‌بینی شده است.