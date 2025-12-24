پرواز همزمان ۱۲ بمبافکن B-۲
نیروی هوایی ایالات متحده، بزرگترین مانور «پیادهروی فیلها» توسط ۱۲ فروند بمبافکن رادارگریز B-۲ را برگزار کرد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، پایگاه هوایی وایتمن در یک اقدام بیسابقه، میزبان مانور «آمادگی حداقلی برای برخاست» (MITO) بود که در ادبیات نظامی به «پیادهروی فیلها» شهرت دارد. در این رزمایش، ۱۲ فروند بمبافکن استراتژیک B-۲ Spirit به طور همزمان روی باند عملیاتی شدند.
این مانور که در آوریل ۲۰۲۴ (و تکرار بخشهایی از آن در اواخر ۲۰۲۵) مستند شده است، بیش از ۵۰ درصد از کل ناوگان فعال B-۲ آمریکا را در یک نقطه جمع کرد.
بمبافکن B-۲ با طراحی منحصربهفرد «بال پرنده» و حذف دم و بدنه سنتی، به همراه پوششهای جذبکننده امواج رادار، مخفیکارترین پرنده عملیاتی جهان محسوب میشود. این پرنده میتواند ترکیبی از بمبهای اتمی سقوط آزاد (B۶۱ و B۸۳) یا مهمات هدایتشونده دقیق و بمبهای سنگرشکن غولپیکر را حمل کند.
