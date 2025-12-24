آتشسوزی کشتی حمل قاچاق سوخت در اسکله
رئیس اداره آتشنشانی قشم از مهار آتشسوزی یک فروند کشتی حمل قاچاق سوخت در پارکینگ اسکله فجر خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، نجمالدین فریدونی گفت: بلافاصله پس از دریافت خبر آتش سوزی در ساعت ۲۰:۱۳ از سوی سامانه ۱۲۵، سه دستگاه خودرو مرکز آتشنشانی به همراه ۱۰ نیروی آتشنشان برای اطفای حریق، به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: همچنین با قید فوریت یک فروند شناور آتشخوار نیز به محل وقوع این حادثه اعزام شد که به توجه به جزر بودن دریا امکان ورود این شناور به حوضچه این اسکله میسر نشد و سایر تیمهای عملیاتی پس از مهار آتشسوزی در حال لکهگیری این حادثه هستند.
به گفته رئیس اداره آتش نشانی قشم، هنوز علت دقیق وقوع آتشسوزی و میزان خسارت وارده مشخص نشده است.
فریدونی اضافه کرد: این کشتی قاچاق حمل سوخت توسط نیروهای پایگاه دریابانی قشم توقیف و برای مراحل قانونی در پارکینگ اسکله فجر نگهداری میشد.
