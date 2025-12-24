میلی صفحه خبر لوگو بالا
آتش‌سوزی گسترده در یک کارگاه جاده ساوه

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع آتش‌سوزی گسترده در یک کارگاه تولیدی در جاده ساوه خبر داد و گفت: این حادثه با تلاش آتش‌نشانان تهران و نیروهای کمکی از اسلامشهر و چهاردانگه بدون تلفات جانی مهار شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۸۴۳
| |
809 بازدید

آتش‌سوزی گسترده در یک کارگاه جاده ساوه

به گزارش تابناک، جلال ملکی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۷:۰۱ عصر امروز یک مورد آتش‌سوزی در یک کارگاه تولیدی واقع در جاده ساوه، شهرک گلدسته، خیابان سلامت به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی به همراه بالابر هیدرولیکی، تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به گستردگی حریق و قرار داشتن محل حادثه در محدوده مرزی، نیروهای آتش‌نشانی از مناطق اسلامشهر و چهاردانگه نیز به‌عنوان نیروی کمکی در محل حاضر شدند.

ملکی ادامه داد: محل آتش‌سوزی یک سوله با مساحتی بیش از هزار متر مربع بود که دارای یک نیم‌طبقه نیز بوده و در زمینه تولید مواد پلاستیکی و مواد اولیه مرتبط با آن فعالیت می‌کرد. در بخش طبقه فوقانی این سوله که حجم زیادی از مواد اولیه پلاستیکی در آن نگهداری می‌شد، حدود ۳۰۰ متر مربع دچار آتش‌سوزی شدید و کاملاً شعله‌ور شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به شرایط سخت عملیات گفت: مواد پلاستیکی به‌دلیل ماهیت هیدروکربنی، هنگام آتش‌سوزی حرارت بسیار بالایی تولید می‌کنند و شدت حرارت در این حادثه به حدی بود که بخشی از سقف‌ها تخریب و دیوارهای جانبی نیز دچار شکستگی و تغییر شکل شده و در آستانه ریزش قرار داشت که همین موضوع، ملاحظات ایمنی عملیات را افزایش داده بود.

وی بیان کرد: آتش‌نشانان با اتخاذ تدابیر و تاکتیک‌های عملیاتی مناسب، عملیات اطفا را هم از طریق بالابر هیدرولیکی و هم از سطح زمین آغاز کرده و موفق شدند آتش را تحت کنترل کامل درآورند.

ملکی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت، اما یکی از آتش‌نشانان از ناحیه پا دچار مصدومیت شد که بلافاصله تحویل عوامل اورژانس شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان گفت: پس از خاموش شدن کامل آتش، انجام عملیات ایمن‌سازی و تخلیه دود، در ساعت ۱۹:۵۶ محل حادثه تحویل مالکان شد و نیروهای عملیاتی به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

جاده ساوه کارگاه آتش سوزی آتش سوزی گسترده مواد پلاستیکی آتش نشانی
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند
خواننده لس آنجلسی: برای انقلاب آهنگ خواندم
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف
احتمال برخورداری ایران از موشک قاره‌پیمای «یارس»
عربستان درمانگاه‌های ایرانی را در مدینه بست
نگرانیم ایران این کار را کند و نتوانیم تاسیساتش را بمباران کنیم!
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است
میزان افزایش حقوق سربازان و مستمری مددجویان
سود سهام عدالت کی واریز می‌شود؟
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!
