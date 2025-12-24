میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: کریسمس نیکی کریمی در کنار ستاره زیبای هالیوود

یکی کریمی، بازیگر شناخته‌شده و با سابقه ایرانی، به تازگی تصویری از خود در کنار بازیگر مشهور هالیوود منتشر کرده که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته و مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
عکس: کریسمس نیکی کریمی در کنار ستاره زیبای هالیوود

به گزارش تابناک، در این عکس، کریمی در کنار آماندا سیفرد، بازیگر مطرح هالیوود و دارنده جوایز معتبر مانند گرمی و امی دیده می‌شود. این دیدار در جریان تعطیلات کریسمس در لندن رخ داده و نیکی کریمی لحظاتی از این ملاقات را با دنبال‌کنندگانش در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته است.

عکس منتشر شده قاب غیرمنتظره و جذابی دارد و ترکیب حضور دو بازیگر از دو سینمای متفاوت، واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی برانگیخته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار کامنت‌ها و استوری‌های خود نسبت به این تصویر ابراز شگفتی کرده و برخی از آن به عنوان یکی از لحظات خاص و به یادماندنی نیکی کریمی یاد کرده‌اند.

