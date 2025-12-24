رایزنیهای سیاسی ایران و ژاپن در تهران
شانزدهمین دور گفتگوهای سیاسی مدیران کل وزارتخانههای امور خارجه ایران و ژاپن به ریاست «علیاصغر محمدی» دستیار وزیر و مدیر کل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «ایواموتو»مدیر کل غرب آسیا و آفریقای وزارت امور خارجه ژاپن در تهران برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، در این نشست طرفین درباره موضوعات مورد علاقه دو کشور در حوزههای مختلف دوجانبه و مسائل مهم منطقهای و بینالمللی تبادل نظر کردند.
طرفین از روند مطلوب رایزنیهای سیاسی دو کشور در سطوح و موضوعات مختلف ابراز رضایت کردند و علاقهمندی خود را برای تبادل هیاتهای عالیرتبه از جمله سفر وزیر امور خارجه ژاپن به تهران و شناسایی مسیرهای جدید همکاری و هماهنگی بیشتر درباره موضوعات دو جانبه، منطقهای و بینالمللی با هدف کمک به برقراری صلح و امنیت بینالمللی اعلام کردند.
مدیرکل منطقهای وزارت خارجه ژاپن همچنین با مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
