جزئیات جلسه مهدی تاج در حوزه علمیه قم!

به گزارش تابناک به نقل از دیده بان ایران، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال بعد از حضور در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم اظهار کرد: حوزه علمیه قم دغدغه‌هایی داشتند بابت برخی اتفاقاتی که در ورزشگاه‌ها و سکوها انجام می‌شود و برخی شعارهایی که هواداران می‌دهند. همچنین بازی تیم ملی ایران و مصر در جام جهانی که در شهر سیاتل آمریکا برگزار می‌شود. دغدغه‌های جدی مطرح بود که در جلسه‌ای سه ساعته توضیحاتی دادم.

او افزود: فدراسیون فوتبال برخورد خواهد کرد و علاقه ندارد که بازی سوم تیم ملی در جام جهانی با رنگین‌کمان‌ها برگزار شود و به‌صورت جدی به دنبال تغییرش هستیم و این اتفاق هم رخ خواهد داد. هر سه بازی‌ تیم ملی در جام جهانی در ماه محرم است و باید تدابیری اندیشیده شود که این کار را هم خواهیم کرد. برخی بی‌انضباطی‌ها در ورزشگاه‌ها هم دغدغه عزیزان بود. ما هم با ناهنجاری مخالفیم و باید تدابیری داشته باشیم تا این اتفاق به حداقل برسد و این کار را خواهیم کرد.