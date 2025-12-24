میلی صفحه خبر لوگو بالا
جزئیات جلسه مهدی تاج در حوزه علمیه قم!

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: علاقه ندارد بازی سوم تیم ملی در جام جهانی با رنگین‌کمان‌ها برگزار شود.
کد خبر: ۱۳۴۷۸۲۳
1429 بازدید
جزئیات جلسه مهدی تاج در حوزه علمیه قم!

به گزارش تابناک به نقل از دیده بان ایران، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال بعد از حضور در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم اظهار کرد: حوزه علمیه قم دغدغه‌هایی داشتند بابت برخی اتفاقاتی که در ورزشگاه‌ها و سکوها انجام می‌شود و برخی شعارهایی که هواداران می‌دهند. همچنین بازی تیم ملی ایران و مصر در جام جهانی که در شهر سیاتل آمریکا برگزار می‌شود. دغدغه‌های جدی مطرح بود که در جلسه‌ای سه ساعته توضیحاتی دادم.

او افزود: فدراسیون فوتبال برخورد خواهد کرد و علاقه ندارد که بازی سوم تیم ملی در جام جهانی با رنگین‌کمان‌ها برگزار شود و به‌صورت جدی به دنبال تغییرش هستیم و این اتفاق هم رخ خواهد داد. هر سه بازی‌ تیم ملی در جام جهانی در ماه محرم است و باید تدابیری اندیشیده شود که این کار را هم خواهیم کرد. برخی بی‌انضباطی‌ها در ورزشگاه‌ها هم دغدغه عزیزان بود. ما هم با ناهنجاری مخالفیم و باید تدابیری داشته باشیم تا این اتفاق به حداقل برسد و این کار را خواهیم کرد.

مهدی تاج فدراسیون فوتبال حوزه علمیه قم تیم ملی فوتبال جام جهانی آمریکا جام جهانی آمریکا جام جهانی 2026
