معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور اظهار داشت: با پلیس راهور در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم ساز و کار تحقق صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان را فراهم کنیم.
معاون رئیسجمهور: صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان منع قانونی ندارد
1404/10/03
معاون رئیسجمهور: منع قانونی ندارد
زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهو گفت: با اصلاح قانون مهریه مخالفیم و معتقدیم مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و نمی شود یک ضلع را بدون تغییر بقیه اضلاع اصلاح کرد و تغییر داد.
