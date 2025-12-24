معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور اظهار داشت: با پلیس راهور در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم ساز و کار تحقق صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان را فراهم کنیم.

معاون رئیس‌جمهور: صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان منع قانونی ندارد

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهو گفت: با اصلاح قانون مهریه مخالفیم و معتقدیم مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و نمی شود یک ضلع را بدون تغییر بقیه اضلاع اصلاح کرد و تغییر داد.