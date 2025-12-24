اعتبار تمامی کارتهای ملی تمدید شد
رئیس سازمان ثبت احوال اعلام کرد: تمامی کارتهای ملی تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارند.
به گزارش تابناک به نقل از صدا و سیما، هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال در خصوص تاریخ اعتبار کارتهای هوشمند ملی گفت: اعتبار کارتهای هوشمند ملی تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شده است و ارائه خدمات مبتنی بر سریال این کارتها در حال انجام می باشد.
وی در خصوص روند صدور شناسنامه اظهار داشت: در سال جاری نیز مانند سالهای گذشته، سازمان ثبت احوال بدون توقف نسبت به صدور شناسنامههای جدید و تعویض شناسنامههای قدیمی اقدام نموده که در ۹ ماهه اول سال بیش از ۲ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۸۷۶ شناسنامه به صورت مکانیزه صادر و تحویل مردم شده است.
