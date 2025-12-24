میلی صفحه خبر لوگو بالا
اعتبار تمامی کارت‌های ملی تمدید شد

رئیس سازمان ثبت احوال اعلام کرد: تمامی کارت‌های ملی تا پایان سال ۱۴۰۵  اعتبار دارند.
اعتبار تمامی کارت‌های ملی تمدید شد

به گزارش تابناک به نقل از صدا و سیما، هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال در خصوص تاریخ اعتبار کارت‌های هوشمند ملی گفت: اعتبار کارت‌های هوشمند ملی تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شده است و ارائه خدمات مبتنی بر سریال این کارت‌ها در حال انجام می باشد.

وی در خصوص روند صدور شناسنامه اظهار داشت: در سال جاری نیز مانند سال‌های گذشته، سازمان ثبت احوال بدون توقف نسبت به صدور شناسنامه‌های جدید و تعویض شناسنامه‌های قدیمی اقدام نموده که در ۹ ماهه اول سال بیش از ۲ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۸۷۶ شناسنامه به صورت مکانیزه صادر و تحویل مردم شده است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Oman
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
3
پاسخ
شما کارت های ملت و بدید تعویضشون پسشکش... تا ده سال دیگه هم باید تمدید کنید با این تفاسیر...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
5
پاسخ
زحمت کشیدین،کارت ملی مادرم شش ماه بعد از مرگش حاضر شد
ناشناس
|
Norway
|
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
4
پاسخ
اصلا برای چی تاریخ انقضا داره؟
