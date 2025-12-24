میلی صفحه خبر لوگو بالا
قرائتی: نماز با بخشنامه زنده نمی‌شود

نشست مشترک ستاد اقامه نماز کشور با وزارت کشور با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن قرائتی -رئیس ستاد اقامه نماز- اسکندر مؤمنی -وزیر کشور- قائم‌مقام، اعضای هیأت امنا، مشاوران و معاونان ستاد اقامه نماز،امروز چهارشنبه (۳ دی‌) در سالن جلسات ستاد اقامه نماز برگزار شد.
قرائتی: نماز با بخشنامه زنده نمی‌شود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قرائتی با بیان دیدگاه‌ها و تجربیات بیش از پنج دهه فعالیت فرهنگی، بر ضرورت آسیب‌شناسی جدی وضعیت اقامه نماز در کشور تأکید کرد و گفت: نماز با بخشنامه، آمار و گزارش زنده نمی‌شود. مشکل امروز ما نه کمبود بودجه است و نه کمبود نیرو؛ مشکل اصلی اداری‌شدن دین و فاصله گرفتن از اثرگذاری واقعی در جامعه است.

وی با انتقاد از نگاه شکلی و آماری به فعالیت‌های فرهنگی افزود: باید ملاک موفقیت برنامه‌های دینی، جذب جوانان، رونق مسجد و تغییر رفتار دینی مردم باشد، نه صرفاً تعداد جلسات، همایش‌ها و گزارش‌ها گاهی نماز به یک کار اداری تبدیل شده و طبیعی است که در چنین شرایطی پیشرفت واقعی حاصل نشود.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر جایگاه محوری نماز در قرآن کریم تصریح کرد: نماز متن دین است، نه حاشیه آن. نمی‌توان گفت کارهای عمیق‌تر از نماز داریم؛ نماز و زکات ستون‌های اصلی دین‌اند و اگر این ستون‌ها سست شود، سایر فعالیت‌های فرهنگی نیز اثر خود را از دست می‌دهد.

قرائتی با اشاره به جابه‌جایی اولویت‌ها در برخی برنامه‌های فرهنگی کشور اظهار داشت: در مواردی مستحبات به اندازه واجبات و حتی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که قرآن اولویت‌ها را به‌روشنی مشخص کرده است. وقتی واجبات تضعیف شود، مستحبات هم برکت لازم را نخواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به وضعیت آموزش دینی در آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: هرچه سطح تحصیلات بالاتر می‌رود، ارتباط بخشی از جوانان با نماز کمتر می‌شود و این یک زنگ خطر جدی است که نشان می‌دهد باید در روش‌های آموزش و ترویج دین تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین قرائتی در ادامه تأکید کرد: متولی نماز باید خودش اهل نماز، مسجد و اذان باشد. نماز با امضا و دستور اداری احیا نمی‌شود؛ ما به مدیرانی نیاز داریم که باورمند، میدانی و الگو باشند.

وزیر کشور: تذکرات استاد قرائتی راهگشا و ضروری بود

در ادامه این نشست، اسکندر مؤمنی- وزیر کشور- با قدردانی از صراحت و دلسوزی حجت‌الاسلام‌والمسلمین قرائتی، این دیدار را بسیار مفید و راهگشا دانست و گفت: بسیاری از نکاتی که امروز مطرح شد، تذکراتی بود که باید زودتر به آن‌ها توجه می‌کردیم. در شلوغی کارهای روزمره، گاهی از مسائل بنیادین مانند نماز غفلت می‌شود.

وی با اشاره به گستردگی ساختار وزارت کشور اظهار داشت: وزارت کشور شامل ۳۱ استانداری، حدود ۴۸۰ فرمانداری، بیش از ۱۵۰۰ بخشداری و ده‌ها هزار دهیاری است و این شبکه گسترده، ظرفیت بزرگی برای اثرگذاری در حوزه اقامه نماز و فرهنگ دینی دارد.

وزیر کشور از بازنگری و ابلاغ مجدد بخشنامه اقامه نماز خبر داد و تصریح کرد: این بخشنامه به‌صورت تکمیلی و با تأکید بیشتر، مجدداً به همه استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ابلاغ خواهد شد و بنده شخصاً در نشست آینده استانداران بر اجرای آن تأکید می‌کنم.  اقامه نماز باید هم در خود وزارت کشور و هم در مجموعه‌های تابعه به‌طور جدی مورد توجه باشد. استانداران و فرمانداران به‌عنوان نمایندگان عالی حاکمیت در مناطق مختلف می‌توانند نقش الگویی و اثرگذار در این زمینه ایفا کنند.

وی همچنین با اشاره به محورهای پیشنهادی مطرح‌شده در این نشست گفت: فراهم‌سازی تسهیلات مادی و معنوی برای اقامه نماز، برگزاری منظم شورای اقامه نماز در استان‌ها و شهرستان‌ها، استفاده از ظرفیت نماز در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای شهر و روستا و نقش‌آفرینی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مسجدسازی و پخش اذان، از جمله محورهایی است که در بخشنامه جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت.  این تذکرات برای ما یک یادآوری جدی بود و تلاش می‌کنیم موضوع نماز همواره جزو اولویت‌های مدیریتی وزارت کشور باقی بماند و به‌صورت مستمر پیگیری شود.

