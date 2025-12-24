قهرمان ورزشی و بازیگر «وحشی» درگذشت

محمد منصوری، قهرمان جوجیتسو ایران و بازیگر سریال «وحشی»، پس از یک دوره بیماری درگذشت.

به گزارش تابناک، محمد منصوری قهرمان و مربی سابق تیم ملی جوجیتسو ایران و بازیگر سریال وحشی، پس از تحمل یک دوره بیماری و مبارزه با بیماری سرطان، شب گذشته دار فانی را وداع گفت.

خبر درگذشت این ورزشکار و چهره هنری، واکنش‌های گسترده‌ای در میان جامعه ورزش‌های رزمی و علاقه‌مندان به سینما و تلویزیون به همراه داشت.

محمد منصوری که بود؟

محمد منصوری متولد سال ۱۳۶۴ بود و از چهره‌های تأثیرگذار ورزش‌های رزمی ایران به‌شمار می‌رفت. او سال‌ها به‌عنوان ملی‌پوش، مربی و سرمربی تیم‌های ملی در رشته‌های جوجیتسو و MMA فعالیت داشت و نقش مهمی در تربیت نسل جدید ورزشکاران این حوزه ایفا کرد.

افتخارات ورزشی محمد منصوری

این قهرمان فقید در طول دوران حرفه‌ای خود موفق شد مدال‌های متعددی در مسابقات جهانی و آسیایی جوجیتسو و همچنین بازی‌های داخل سالن آسیا کسب کند. نام او به‌عنوان یکی از ورزشکاران اثرگذار این رشته در تاریخ ورزش‌های رزمی ایران ثبت شده است.

سوابق مربیگری و فعالیت در تیم ملی

منصوری در سال ۲۰۲۴ به‌عنوان مربی تیم ملی جوجیتسو ایران فعالیت داشت و در مقطعی نیز سرمربی تیم ملی MMA جوانان ایران بود. همچنین از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ هدایت تیم ملی کانتکت جوجیتسو کشور را بر عهده داشت.

حضور محمد منصوری در دنیای بازیگری

این ملی‌پوش سابق در سال‌های اخیر وارد عرصه هنر و بازیگری شد و با حضور در فصل دوم سریال «وحشی» به کارگردانی هومن سیدی مقابل دوربین رفت. بازی او در این سریال با توجه مخاطبان همراه شد و تصویری متفاوت از یک ورزشکار حرفه‌ای در قاب تلویزیون ارائه داد.

واکنش جامعه ورزش‌های رزمی به درگذشت محمد منصوری

پس از انتشار خبر درگذشت محمد منصوری، فدراسیون‌ها و نهادهای ورزشی از جمله آیمف ایران با انتشار پیام‌های تسلیت، این ضایعه را فقدانی بزرگ برای ورزش‌های رزمی کشور دانستند. او علاوه بر مربیگری، سابقه فعالیت به‌عنوان داور بین‌المللی و عضو کمیته فنی را نیز در کارنامه داشت.

جمع‌بندی

درگذشت محمد منصوری بار دیگر نشان داد که ورزشکاران چندبعدی می‌توانند هم‌زمان در عرصه قهرمانی، مربیگری و هنر تأثیرگذار باشند. او نماد انتقال تجربه از نسل قهرمانان به جوانان و نمونه‌ای موفق از حضور چهره‌های ورزشی در دنیای هنر بود؛ مسیری که یاد و نامش را ماندگار خواهد کرد.