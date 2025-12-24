عراقچی به اصفهان میرود
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فردا پنجشنبه به استان اصفهان سفر میکند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فردا پنجشنبه چهارم دی ماه به استان اصفهان سفر میکند.
در جریان این سفر، نشست با فعالان اقتصادی استان و جلسه با مجمع کارآفرینان برگزار میشود. همچنین شرکت در جلسه شورای تأمین استان و مراسم استاد پرورش از دیگر برنامههای وزیر امور خارجه در این سفر یک روزه است.
همچنین نمایشگاه تخصصی فناوریهای سبز و انرژیهای پاک اصفهان با حضور عراقچی وزیر امور خارجه افتتاح میشود.
