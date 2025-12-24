به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، یکصد و سی و نهمین جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در جلسه امروز هیئت دولت نیز اعضای کابینه با تصویب تعدادی از آیین‌نامه‌های مرتبط با برنامه هفتم توسعه از جمله آیین‌نامه اجرایی ارتقای رتبه‌بندی معلمان، موافقت کرد.