وقوع درگیری در جلسه محاکمه نتانیاهو

در جریان حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دادگاه مخالفان او فریاد «در نهایت، سر از زندان درمی‌آوری» سردادند.
به گزارش تابناک به نقل از شبکه خبری راشاتودی، مخالفان «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل در جریان محاکمه فسادش به شدت با او روبه‌رو شدند و فریادهایی از سر خشم و عصبانیت سردادند.

یکی از معترضان در جریان این جلسه دادگاهی فریاد زد: «نگران نباشید، این دولت مبارز دارد. نه انگل‌هایی مثل شما که در آکواریوم زندگی می‌کنند!»

نتانیاهو در سه پرونده جداگانه با اتهامات فساد، رشوه و خیانت در امانت روبه‌رو است که در صورت محکومیت می‌تواند منجر به حبس شود. اما او همه اتهامات را رد می‌کند.

علاوه بر پرونده ۴۰۰۰، پرونده ۱۰۰۰ شامل ادعاهایی است مبنی بر اینکه نتانیاهو و اعضای خانواده‌اش در ازای دریافت کمک و مساعدت در زمینه‌های مختلف، هدایای ارزشمندی از بازرگانان دریافت کرده‌اند. در پرونده ۲۰۰۰، نتانیاهو همچنین متهم به مذاکره با «آرنون موزس»، ناشر روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، برای کسب پوشش رسانه‌ای مطلوب است.

پرونده ۴۰۰۰ مربوط به اتهاماتی است مبنی بر اینکه نتانیاهو در ازای پوشش رسانه‌ای مثبت، به «شائول الوویچ»، مالک سابق وبگاه خبری واللا و مدیر اجرایی سابق شرکت مخابرات «بزک»، لطف کرده است.

نتانیاهو منتظر چراغ سبز ترامپ برای حمله به لبنان است

علاوه بر محاکمه در داخل اراضی اشغالی، دادگاه کیفری بین‌المللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ نیز حکم دستگیری نتانیاهو را به دلیل مسؤولیت وی در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد. ارتش رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به مدت دو سال جنگ ویرانگری را در غزه آغاز کرد که به شهادت بیش از ۷۰ هزار و زخمی شدن ۱۷۰ هزار فلسطینی (عمدتاً کودکان و زنان) انجامید.

اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دادگاه محاکمه فساد درگیری تنش اختلافات داخلی
