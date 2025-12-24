میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کنایه عراقچی به تعریف جدید آمریکا از دیپلماسی

تعریف جدید ایالات متحده از دیپلماسی: «ما آمادهٔ مذاکره‌ای معنادار هستیم، اما حقوق به رسمیت شناخته‌شده‌ی بین‌المللی خود را فراموش کنید!»
کد خبر: ۱۳۴۷۷۸۵
| |
2135 بازدید

کنایه عراقچی به تعریف جدید آمریکا از دیپلماسی

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تعریف جدید ایالات متحده از دیپلماسی نوشت:

تعریف جدید ایالات متحده از دیپلماسی:

«ما آمادهٔ مذاکره‌ای معنادار هستیم، اما حقوق به رسمیت شناخته‌شده‌ی بین‌المللی خود را فراموش کنید!»

این دیکته‌کردن است، نه مذاکره؛ چه برسد به مذاکره‌ای معنادار!

جهان شاهد بود ما در حال مذاکره بودیم که ایالات متحده تصمیم گرفت به روی مردم ما آتش بگشاید و دیپلماسی را تارومار کند؛ و ما هم همان کاری را کردیم که همیشه می‌کنیم: کسانی را که به ما حمله کردند درهم کوبیدیم و کاری کردیم که از کردهٔ خود پشیمان شوند.

«دست دراز کردن برای دیپلماسی» به این معنا نیست که بمب‌افکن بفرستید و بعد با افتخار، ناکامی آنها را موفقیت جلوه دهید!

به‌جای تلاش برای فریب جهانیان، به دیپلماسی واقعی و شرافتمندانه روی بیاورید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی مذاکره دیپلماسی ایالات‌متحده آمریکا بمب افکن
عکس: سهمیه اجباری «اعلام جرم مالیاتی»
ورود تاریخی بلژیک علیه اسرائیل/ایستگاه بعدی پرونده "نسل کشی" کجاست؟
بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید رونمایی شد/ از سقف ۴۰ هزار ریالی معافیت مالیاتی تا یورو ۱۰۳ ریالی/ افزایش حقوق کارکنان چند درصد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عراقچی به اصفهان می‌رود
آبروی ند‌اشته آمریکا، معیار تضمین تعهدات هسته‌ای؟!
جزئیات گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و مصر
رایزنی وزیران خارجه ایران و پاکستان
اظهارات جنجالی ترامپ دانمارک را به خشم آورد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند
خواننده لس آنجلسی: برای انقلاب آهنگ خواندم
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف
احتمال برخورداری ایران از موشک قاره‌پیمای «یارس»
عربستان درمانگاه‌های ایرانی را در مدینه بست
نگرانیم ایران این کار را کند و نتوانیم تاسیساتش را بمباران کنیم!
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است
میزان افزایش حقوق سربازان و مستمری مددجویان
سود سهام عدالت کی واریز می‌شود؟
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۱۰ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۱۸۸ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۶ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۷۶ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۱۷۱ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۵ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۳ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۳ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۸ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۷ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۴ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005ecT
tabnak.ir/005ecT