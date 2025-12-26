میلی صفحه خبر لوگو بالا
جهش مالیات‌ ستانی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ / آیا اقتصاد و تولید تاب این فشار را دارد؟

تمرکز دولت بر درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد پایه درآمدی پایدارتر و کاهش وابستگی به نفت است. با این حال، این انتقال در شرایط اقتصادی دشوار کنونی انجام می‌شود و ریسک‌های قابل توجهی دارد.
جهش مالیات‌ ستانی دولت در بودجه ۱۴۰۵ / آیا اقتصاد و تولید تاب این فشار را دارد؟

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شده است، نشان‌دهنده تغییر جهت در سیاست‌های درآمدی دولت است. این بودجه نخستین لایحه‌ای است که به‌صورت گسترده حالت انقباضی داشته و بر افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی تأکید می‌کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، اتکای دولت به درآمد‌های نفتی در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۶.۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. به نظر می رسد این کاهش چشمگیر نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر نوسانات قیمت نفت است. در مقابل، درآمد‌های مالیاتی با افزایش ۶۲.۶ درصدی به رقم ۲،۹۶۱ هزار میلیارد تومان (۲،۹۶۱ همت) رسیده است. 

جزئیات افزایش مالیات در لایحه بودجه

افزایش درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ شامل موارد زیر است:

مالیات اشخاص حقوقی: ۱،۱۹۲ همت

مالیات بر درآمدها: ۴۴۹ همت

مالیات بر ثروت: ۱۰۴ همت

مالیات بر واردات: ۲۳۸ همت

مالیات بر کالا‌ها و خدمات: ۱،۰۱۳ همت

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده

یکی از مهم‌ترین تغییرات، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد است. این افزایش دو درصدی انتظار می‌رود حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی برای دولت ایجاد کند. این نوع مالیات به‌طور مستقیم بر هزینه‌های زندگی مردم تأثیرگذار است و می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند.

چالش‌ها و نگرانی‌ها

این رویکرد مالیاتی چندین نگرانی جدی ایجاد می‌کند:

۱. فشار بر کسب‌وکارها: در شرایطی که بسیاری از واحد‌های تولیدی و تجاری با رکود اقتصادی مواجه هستند، افزایش بار مالیاتی می‌تواند فشار مضاعفی بر آنها وارد کند.

۲. تأثیر بر قدرت خرید مردم: افزایش مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً بر قیمت کالا‌ها و خدمات تأثیر می‌گذارد و قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش می‌دهد.

۳. ریسک کاهش فعالیت اقتصادی: فشار مالیاتی بالا ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهد و به رکود اقتصادی دامن بزند.

۴. چالش وصول مالیات: تحقق این سطح از درآمد مالیاتی در شرایط اقتصادی کنونی چالشی بزرگ است و ممکن است دولت مجبور به اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه‌تری در وصول مالیات شود.

بر اساس این گزارش؛ تمرکز دولت بر درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد پایه درآمدی پایدارتر و کاهش وابستگی به نفت است. با این حال، این انتقال در شرایط اقتصادی دشوار کنونی انجام می‌شود و ریسک‌های قابل توجهی دارد. موفقیت این سیاست به توانایی دولت در اجرای نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد، حمایت از بخش مولد اقتصاد، و مدیریت تأثیرات تورمی افزایش مالیات بستگی دارد. در غیر این صورت، ممکن است فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد شده و به جای تقویت پایه درآمدی، به تشدید رکود اقتصادی منجر شود.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳۷
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
26
پاسخ
همه جای دنیا وقتی شرایط اقتصادی خوب نیست مالیات رو کاهش میدن...تو ایران افزایش میدن...چرا چون دولت‌مهمه نه‌مردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اصلا ما نمیدونیم دلیل افزایش بودجه چی هست!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
1
20
پاسخ
چرا بودجه موسسات غیره سازنده کم نشد و کسانی که از چندین جا حقوق دریافت میکنند حذف نشدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
4
7
پاسخ
وقتی نقدینگی بالا می‌رود قیمت همه چیز از جمله دلار بالا می‌رود.اینکه گفته شود نه دلار نباید بالا رود ممکن نیست دنبال یک چیز غیر ممکن هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
گولت زدن نقدینگی هیچ تأثیری در تورم نداره
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
15
پاسخ
این افزایش مالیات، تقریبا با افزایش نرخ ارز هماهنگ است...
اما با افزایش حقوق ها چطور؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
مرد حسابی چه ربطی بین تورم و مالیات است ا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
1
3
پاسخ
سنگ بزرگ علامت نزدن
ابراهیم ملکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
13
پاسخ
این افزایش دو درصدی نیست و نیازی به محاسبات پیچیده هم نیست!!! دو را به ده در نظر بگیر می شود افزایش بیست درصدی نه دودرصدی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
22
پاسخ
دقیقا مثل داروغه در فیلم رابین‌هود دارند عمل می‌کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
3
8
پاسخ
کنترل تورم بدون جمع کردن نقدینگی غیر ممکن است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
منظورت کدون نقدینگیه؟
نقدینگی ما یا نقدینگی شما؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
15
پاسخ
الفاتحه
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
0
پاسخ
جو باید بخوریم و مالیات باید بدهیم
