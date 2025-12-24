شاید استقلالی‌ها امید چندانی برای باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی تابستان پیش‌رو هم نداشته باشند، با این حال احتمالاً مدیران حقوقی باشگاه استقلال با مدارک، مستندات و پیچیدگی‌ها پرونده آشنایی دارند که آن را در CAS دنبال می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پنجره نقل و انتقالاتی استقلال در زمستان بسته مانده و تلاش مدیران این باشگاه برای گرفتن دستور موقت از دادگاه عالی ورزش (CAS) راه به جایی نبرد. فیفا به دلیل فسخ‌های یک طرفه دو پنجره نقل و انتقالاتی استقلال را بست که این رأی به معنای محرومیت آبی‌ها از نقل و انتقالات زمستانی پیش‌رو و تابستان آینده است. با این حال مدیران استقلال با کشیدن پرونده به CAS تلاش دارند که مانع از متضرر شدن آبی‌ها شوند و حقوقی کردن پرونده هم در همین راستاست، با این حال گام اول آنها با شکست مواجه شد.

شکایت استقلالی‌ها و بردن پرونده به CAS از دو بابت بود؛ یکی گرفتن دستور موقت برای باز شدن پنجره در زمستان و دیگری منتفی کردن رأی فیفا که اقدام آنها برای کرفتن دستور موقت با ناکامی همراه بود و حالا باید مسیر دوم را دنبال کنند. علی تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره و سرپرست فعلی باشگاه در صفحه شخصی‌اش که انگار تبدیل به رسانه رسمی باشگاه استقلال شده است، خبر داد: «درخواست باشگاه استقلال برای صدور دستور موقت از سوی CAS پذیرفته نشد، اما این تصمیم به معنای رأی نهایی نیست. در رأی صادره، دو معیار اصلی از شرایط لازم پذیرفته شد و صرفاً یک معیار احراز نشد. رسیدگی به اصل پرونده ادامه دارد و استقلال با قدرت مسیر حقوقی خود را دنبال می‌کند.»

توضیحات تاجرنیا به خوبی نشان می‌دهد که پیش‌بینی مدیران استقلال برای گرفتن دستور موقت و تلاشی که در این زمینه کردند، ثمری نداشته اما آنها همچنان به باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی در تابستان پیش‌رو امیدوار هستند. البته در این خصوص ابهامات و شبهات حقوقی هم وجود دارد که در ادامه می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد، اما پیش از هر چیز می‌توان به بخشی از صحبت‌های مجتبی فریدونی، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال هم پرداخت که در این خصوص توضیحات بیشتری ارائه کرد و به سایت رسمی این باشگاه گفت: «برای صدور دستور موقت، سه شرط باید به‌صورت هم‌زمان احراز شود. شرط اول، وارد شدن زیان غیرقابل جبران به باشگاه در صورت بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات است که باید با دلایل و مستندات اثبات شود. شرط دوم، وجود احتمال موفقیت در ماهیت اصلی پرونده و شرط سوم، برتری منافع باشگاه نسبت به منافع طرف مقابل است. در رأی صادره، CAS شرط دوم و سوم را پذیرفته، اما شرط اول را نپذیرفته است. ما استدلال کرده بودیم که بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات می‌تواند منجر به زیان‌های غیرقابل جبران شود، از جمله احتمال مصدومیت یا محرومیت بازیکنان و همچنین نیاز باشگاه به جذب بازیکن در پنجره پیش‌رو، اما این استدلال‌ها در این مرحله کافی تشخیص داده نشد.»

استقلال در یکی از پرونده‌های خود به شدت گیر افتاده؛ پرونده مربوط به قرارداد منتظر محمد عراقی که تابستان سال ۱۴۰۲ در زمان مدیریت علی خطیر و بدون هماهنگی با جواد نکونام، سرمربی وقت آبی‌پوشان با باشگاه استقلال قرارداد بست و نفر اول نیمکت اعلام کرد که به این بازیکن نیاز ندارد. هرچند منتظر محمد ابتدا با قراردادی قرضی به مس رفسنجان پیوست، اما یک سال بعد و روز ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳ با امضای فرشید سمیعی که آن زمان سرپرست باشگاه استقلال شده بود قرارداد این بازیکن به صورت یک طرفه فسخ شد تا هافبک عراقی سند محکمی برای شکایت به فیفا داشته باشد. سندی که فیفا را مجاب کرد تا باتوجه به پرونده‌های متعدد حقوقی باشگاه استقلال، دو پنجره نقل و انتقالاتی آبی‌ها را ببندد.

حالا عبدالصمد ابراهیمی که پرونده‌های حقوقی متعددی را در حوزه فوتبال وکالت کرده در این خصوص در صفحه شخصی خود نوشته است: «استقلال فقط یک راه دارد. ثابت کند نام منتظر محمد را در فهرست تیم قرار داده بود و برای او کارت بازی صادر شده؛ در غیر این صورت، بازیکن حق داشته فسخ کند و مسئولیت این فسخ متوجه باشگاه است. در سوابق سازمان لیگ اسمی از منتظر محمد در فهرست استقلال نیست و ۵ بازیکن خارجی آن فصل استقلال انتخاب و ثبت نام شده بودند و جایی برای ثبت نام منتظر محمد نبود.» با توجه به این توضیح شاید استقلالی‌ها امید چندانی برای باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی تابستان پیش‌رو هم نداشته باشند، با این حال احتمالاً مدیران حقوقی باشگاه استقلال با مدارک، مستندات و پیچیدگی‌ها پرونده آشنایی دارند که آن را در CAS دنبال می‌کنند. پرونده‌ای که بسیاری از استقلالی‌ها مقصر آن را در قدم اول علی خطیر بابت امضای قرارداد این بازیکن بدون هماهنگی با کادرفنی می‌دانند و در گام بعدی که شاید شدت آن بیشتر است، فرشید سمیعی که قرارداد این بازیکن را بدون توافق و به صورت یک طرفه فسخ کرد.

فریدونی در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه داده و معتقد است که استقلالی‌ها می‌توانند به باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی خود امید داشته باشند. عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در این خصوص گقت: «متأسفانه در برخی رسانه‌ها، فرایند صدور دستور موقت با کل پرونده اشتباه گرفته شده است و تحلیل‌های نادرستی مطرح می‌شود. این در حالی است که رسیدگی به درخواست دستور موقت کاملاً مستقل از رسیدگی به ماهیت اصلی پرونده است و پرونده اصلی همچنان در جریان بوده و زمان‌بر خواهد بود. این پرونده مربوط به فسخ‌های قبلی است که همگی در دوره مدیریت‌های پیشین اتفاق افتاده‌اند، از جمله پرونده‌های آمانوف، سیلوا و کیوسفسکی. فسخ منتظر محمد به‌عنوان مورد چهارم مطرح بود که تلاش کردیم در دوره مدیریت جدید، این موضوع را اصلاح کنیم.»

امید استقلالی‌ها احتمالاً در این بخش از صحبت‌های فریدونی گنجانده شده است: «در متن رأی اشاره شده است که رأی نهایی پرونده، پیش از سپری شدن کامل دوره محرومیت صادر خواهد شد؛ بنابراین اینطور نیست که تصمیم نهایی به زمان دوری مانند مهر ماه سال آینده موکول شود. احتمال بسیار زیاد، رأی نهایی پیش از پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی فصل آینده اعلام خواهد شد. در صورت صدور رأی نهایی به سود باشگاه، حداکثر یک پنجره نقل‌وانتقالاتی، یعنی پنجره زمستانی، از دست خواهد رفت.» البته که در صحبت‌های فریدونی هم صرفاً صحبت از احتمالات شده و مشخص نیست که روند پرونده و اتفاقاتی که پیش از این در خصوص فسخ قراردادها رخ داده تا فیفا مجاب شود چنین رأیی علیه استقلال صادر کند، با دفاعیات مناسبی همراه خواهد بود تا CAS این رأی را بشکند و استقلالی‌ها در تابستان بتوانند در نقل و انتقالات شرکت کنند؟