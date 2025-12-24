خبر خوش رفع فیلترینگ همچنان پابرجاست!
به گزارش تابناک؛ «الیاس حضرتی» در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۳ دیماه ۱۴۰۴ هیات دولت به خبرنگاران گفت: عشق به ایران، عشق به تمامیت ارضی کشور و علاقه به نظام و رهبری باید در حفظ وحدت و انسجام داخلی متجلی شود، اختلافات و دو دستگیها چراغ سبز به دشمنان است. انسجام داخلی شمشیر بُرندهای است که دشمن را از فکر حمله به کشور باز میدارد.
وی افزود: از تمام گروهها و جریانات سیاسی درخواست میکنم که در این شرایط خطیر و حساس کشور، دست به دست هم دهیم و در کنار هم برای حفظ وحدت و انسجام، حتی اگر لازم است از حقوق سیاسی، حزبی و حتی مسئولیت خود بگذرند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تاکید کرد: از همین امروز دعوت میکنم که همگان در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ماه حضور پررنگی داشته باشند و تجلی محکمی از انسجام و وحدت ملت ایران را به جهانیان نشان دهند.
حضرتی درخصوص اظهارات اخیر خود درخصوص خبر خوش رفع فیلترینگ، گفت: این خبر خوب همچنان به قوت خود باقی است البته زمان دقیق آن مشخص نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا این خبر خوش فیلترینگ، رفع فیلتر تلگرام است که این روزها خبر آن در فضای مجازی پیچیده است؟»، بیان کرد: نمیتوانم رفع فیلتر تلگرام را تایید کنم، در این خصوص از ستار هاشمی وزیر ارتباطات سوال کنید.