به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در حالیکه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا افراد تحریم‌شده را بازیگران اصلی در مجموعه صنعت سانسور جهانی توصیف کرد، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه بعد از ظهر چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت: فرانسه اقدامات محدودیت ویزایی که توسط آمریکا علیه تیری برتون و چهار شخصیت اروپایی دیگر اتخاذ شده است را محکوم می‌کند.

ماکرون گفت: این اقدامات به منزله ارعاب و اجبار با هدف تضعیف حاکمیت دیجیتال اروپا است. مقررات دیجیتال اتحادیه اروپا پس از یک فرآیند دموکراتیک و مستقل توسط پارلمان اروپا و شورا تصویب شد. این قوانین در اروپا اعمال می‌شوند تا رقابت عادلانه بین پلتفرم‌ها را بدون هدف قرار دادن هیچ کشور ثالثی تضمین کنند و اطمینان حاصل کنند که آنچه در حالت آفلاین غیرقانونی است، در حالت آنلاین نیز غیرقانونی باشد.

رئیس جمهور فرانسه ادامه داد: ما به همراه کمیسیون اروپا و شرکای اروپایی خود به دفاع از حاکمیت دیجیتال و استقلال نظارتی خود ادامه خواهیم داد.