استقلال ۳ - المحرق صفر؛ صعود بی حرف و حدیث در گام آخر

تیم فوتبال استقلال در دیداری تعیین‌کننده مقابل المحرق بحرین به میدان رفت و در پایان با ارائه یک نمایش دلچسب پیروز شد تا به مرحله حذفی صعود کند.
کد خبر: ۱۳۴۷۷۷۲
| |
2713 بازدید

صعود بدون حرف و استقلال در بحرین/ استقلال ۳ ـ صفر المحرقدیدار تیم‌های استقلال و المحرق بحرین در آخرین گام از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دو در منامه برگزار شد.که شاگردان ساپینتو با نتیجه ۳ بر صفر حریف خود را شکست دادند و راهی مرحله بعدی شدند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم استقلال و المحرق بحرین در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دو از گروه A از ساعت ۱۹:۳۰ امشب، چهارشنبه در ورزشگاه شیخ علی ابن محمد آل خلیفه منامه به مصاف هم رفتند.

ترکیب ابتدایی المحرق: محمد جعفر، ولید الهیام، امین بنادی، محمد الحردان، صوفیان محروق، حنان عبدالوهاب، عبدالکریم دیارا، محمد البنا، عبدالله الخلوسی، جونینو و رزنده.

ترکیب ابتدایی استقلال: آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، روزبه چشمی، یاسر آسانی، مونیر الحدادی، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان

استقلال بازی را عجیب آغاز کرد و اشتباهات مداوم خط دفاعی به خصوص آدان نزدیک بود دروازه استقلال در دقیقه ۵ و ۷ باز شود اما استقلالی‌ها خوش شانس بودند.

در دقیقه ۱۵ و روی سانتر عالی حردانی، قلی‌زاده بازیکن جوان استقلال اولین گل بازی را به ثمر رساند.

در دقیقه ۲۶ المحرق فرصت به تساوی کشاندن بازی را داشت اما ناموفق بودند.

در دقیقه ۳۰ و در عجیب ترین صحنه بازی داور هند واضح بازیکن المحرق را ندید و پنالتی استقلال سوخت.

در دقیقه ۴۱ بازی و آخرین فرصت آبی‌ها در نیمه اول سعید سحرخیزان فرصت این را داشت گل دوم را به ثمر برساند اما ضربه سر او را دروازه‌بان المحرق مهار کرد و دوتیم با همان نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به رختکن رفتند.

آغاز نیمه دوم با اخراج بازیکن المحرق در دقیقه ۵۲ و پس از دریافت کارت زرد دوم همراه بود.

اما پس از اخراج، المحرقی‌ها فرصت داشتند که بازی را به تساوی بکشانند، اما در زدن ضربه آخر بی دقت بودند.

آبی ها از ده نفره بودن المحرق استفاده کردند و بلاخره نازون مهاجم خارجی آبی‌ها در دقیقه ۸۵ موفق شد گل دوم را به ثمر برساند. دو دقیقه بعد و در دقیقه ۸۷ یاسر آسانی با یک ضربه دقیق گل سوم استقلال را به ثمر رساند و بازی ۳ بر صفر به سود استقلال شد.

در ادامه بازی با همین نتیجه به پایان رسید، شاگردان ساپینتو با ۸ امتیاز به عنوان تیم دوم به مرحله بعدی صعود کردند.

به گزارش تابناک، استقلال از ۵ بازی گذشته خود به یک پیروزی، دو تساوی و دو شکست رسیده بود که پس از پیروزی در این دیدار توانستند با دو پیروزی، دو تساوی و دو شکست و مجموع ۸ امتیاز جواز حضور در مرحله حذفی را پیدا کنند.

استقلال‌ لیگ قهرمانان آسیا ۲ المحرق ریکاردو ساپینتو
